La Polizia di Stato perde una delle sue figure più rappresentative. È morta a 68 anni, dopo una lunga malattia, il prefetto Daniela Stradiotto, investigatrice di primo piano che ha attraversato oltre quarant’anni di storia della pubblica sicurezza coniugando fermezza, capacità d’analisi e attenzione umana. Originaria di Padova, era entrata in polizia nel 1981 tra le prime donne a vestire la divisa, costruendo una parte decisiva della propria carriera nella Questura di Roma.

Tra gli anni Ottanta e Novanta, negli storici uffici al secondo piano di via San Vitale, aveva guidato diverse sezioni della Squadra Mobile occupandosi dei casi di cronaca nera più gravi, tra interventi immediati sulle scene dei delitti e indagini complesse — dagli omicidi ai sequestri di persona, fino alla drammatica inchiesta sull’infanticidio compiuto da una madre — senza mai perdere di vista il rapporto diretto con la città, tanto da essere tra le prime a comprendere il ruolo strategico del poliziotto di quartiere.

Una carriera dai vertici del Viminale alla nomina a prefetto; il ricordo di Rachele Mussolini

Dopo l’impegno nell’Antiterrorismo, nel 2012 Stradiotto era stata chiamata al vertice della Polizia Scientifica nazionale, passando poi a dirigere l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive del Viminale. Dieci anni più tardi le era stata affidata la direzione del Servizio centrale delle specialità della Polizia di Stato — che riunisce Stradale, Polfer, artificieri, Postale e reparti speciali — fino al conferimento della nomina a prefetto.

A ricordarla da Roma è anche la capogruppo capitolina di Forza Italia Rachele Mussolini: «La sua straordinaria carriera nella Polizia di Stato è lì a testimoniarne la grandezza: dalla Squadra Mobile di Roma fino alla guida dell’Anticrimine e della polizia scientifica, Daniela Stradiotto passerà altresì alla storia per essere stata, nel 1981, tra le prime donne a entrare in accademia. Una grande servitrice dello Stato capace di coniugare un innato senso del dovere e delle istituzioni a una profonda umanità verso i cittadini e le loro istanze».

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