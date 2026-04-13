Addio allo sferragliamento: Atac mette il “gel” ai binari per silenziare i tram di Roma

Quel suono stridulo, metallico, che accompagna il passaggio dei tram nelle curve più strette della Capitale, potrebbe presto diventare solo un ricordo.

ATAC ha infatti avviato un piano per ridurre drasticamente il rumore lungo la rete tranviaria, puntando su una tecnologia più moderna ed efficace: i lubrificanti a gel.

L’intervento, dal valore complessivo di circa 927mila euro, si inserisce in un programma triennale che prevede la manutenzione e il progressivo ammodernamento dei sistemi anti-attrito tra ruote e binari.

Il problema è ben noto ai residenti e ai pendolari, soprattutto lungo la linea 2 tram Roma, che collega piazzale Flaminio a piazza Mancini.

Proprio qui, nel cuore di un’area simbolo della cultura cittadina, tra Auditorium Parco della Musica e MAXXI, il passaggio dei convogli è spesso accompagnato da un fischio acuto, particolarmente evidente nei tratti curvi.

Un disagio che i sistemi tradizionali ad acqua, ormai superati, non riescono più a contenere in modo efficace.

La risposta arriva dal gel lubrificante, già sperimentato con successo sulla linea 8 tram Roma. Rispetto all’acqua, questa soluzione garantisce prestazioni nettamente superiori: aderisce meglio al binario, resiste più a lungo e riduce in modo significativo l’attrito, principale causa dello stridio.

Una tecnologia che permette quindi di intervenire in maniera più duratura, soprattutto nei punti più critici della rete.

Il progetto non si limiterà alla sostituzione dei dispositivi esistenti. Il piano prevede infatti un doppio intervento: da un lato il rinnovamento di circa dieci impianti ormai obsoleti, dall’altro l’installazione di nuovi sistemi in aree ancora sprovviste ma particolarmente sensibili.

Per evitare ulteriori disagi agli utenti, già alle prese con numerosi cantieri legati al Giubileo, l’azienda ha scelto una strategia “invisibile”: i nuovi dispositivi verranno installati in concomitanza con interventi già programmati, come il rifacimento dei binari o la manutenzione delle linee aeree.

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