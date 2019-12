Ieri all’improvviso ha precipitato nel dolore me e quanti lo hanno conosciuto e voluto bene l’immagine cara di Domenico Nico Ritorto postata su Facebook dalla sua cara Donatella: “Oggi 1 Dicembre 2019 alle 6,30…sei volato via…” annunciava il triste messaggio.

E proseguiva: “Ora il tuo sguardo è rivolto in una dimensione non più terrena… Non soffrirai più. Ora puoi riposare in pace… Ciao Nico, tua Donatella”

Noi lo chiamavamo Nico della casetta.

La casetta è la sede dell’associazione “Futura”.

Arrivando al laghetto di via Tovaglieri a Tor Tre Teste non si poteva non notare la graziosa casetta gialla all’interno di un giardino molto ben curato, ricco di fiori e piante, arredato con tavoli e sedie che invita ad una piccola sosta.

Noi ce ne eravamo occupati come giornale in più occasioni

https://abitarearoma.it/quella-casetta-piccola-cosi-fronte-al-laghetto-tor-tre-teste/

https://abitarearoma.it/un-disperato-appello-dalla-casetta-del-parco-tor-tre-teste/

Nico era una persona speciale, innamorato del suo parco, che nascondeva nel suo aspetto burbero e lo sguardo risentito, un grandissimo cuore.

Che ora ha cessato di battere.

Addio Nico!

V. L.