Addio Pino Wilson

La *camera ardente di Pino Wilson sarà aperta in Campidoglio presso la Sala della Protomoteca lunedì 7 marzo dalle ore 10 alle ore 18.

Capitano della Lazio campione d’Italia nel 1974 è morto per un ictus all’età di 76 anni il 6 marzo 2022.

Giuseppe Wilson era nato a Darlington, in Inghilterra, il 27 ottobre 1945.

“Il capitano” era ancora molto attivo e apprezzato come opinionista commentando in radio le partite della Lazio, con la cui maglia ha giocato 392 partite (di cui 309 da capitano).

“Quando ha alzato lo scudetto al cielo. E’ impresso nella mia mente, come fosse ieri. Lui era il capitano, quella fascia ce l’aveva tatuata, non gli era stata consegnata. Molto cambierà, – ha dichiarato l’amico ed ex compagno di squadra Giancarlo Oddi – almeno per me perché una parte importante della mia vita non c’è più. Un pezzo fondamentale”.

“Pino ma che hai fatto! Ti sei distratto e ti sei fatto infilare dalla morte. Eppure lo sapevi che gli stiamo antipatici noi di Maestrelli”, il pensiero di Luigi Martini altro ex compagno di squadra e di reparto.

* L’ingresso dalla scalinata del Vignola sarà consentito ai soggetti muniti di Green Pass e nel rispetto della vigente normativa sulle misure riguardanti il contrasto e il contenimento del virus. Si richiede l’uso di mascherina Ffp2.