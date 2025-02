Addio Roma, Ostia vuole diventare comune e fa sul serio

Roma potrebbe presto perdere un pezzo del suo territorio. Il litorale di Ostia, con i suoi oltre 230.000 abitanti, potrebbe diventare un Comune a sé stante, separandosi ufficialmente dalla Capitale.

A riaccendere il dibattito è una proposta di legge depositata alla Camera il 23 gennaio scorso dai deputati Ettore Rosato e Valentina Grippo, esponenti del gruppo Azione–Italia Viva–Calenda. Un’iniziativa che, se approvata, segnerebbe una svolta amministrativa senza precedenti.

L’idea di un Ostia indipendente non è certo nuova. Da anni, i residenti lamentano una gestione distante e poco attenta ai bisogni locali. Strade dissestate, servizi pubblici carenti e una burocrazia spesso lenta hanno alimentato il malcontento. Ostia, con il suo mix unico di mare, turismo e urbanizzazione, sembra avere tutte le carte in regola per camminare con le proprie gambe. Ma sarà davvero così semplice?

Un progetto ambizioso, ma pieno di incognite

La proposta di legge – identificata con il codice C. 2211 – punta a trasformare Ostia e le aree limitrofe in un Comune autonomo, dotato di una propria amministrazione e di risorse dedicate. Secondo i promotori, questo permetterebbe di rispondere in modo più rapido ed efficace alle necessità del territorio, spesso penalizzato da una gestione centralizzata che fatica a dare risposte tempestive.

Ma la strada è tutt’altro che in discesa. La creazione di un nuovo Comune richiede una complessa riorganizzazione burocratica e finanziaria. Bisognerà ridefinire i confini, stabilire competenze chiare e soprattutto capire come redistribuire le risorse economiche attualmente gestite da Roma Capitale. Inoltre, la proposta potrebbe incontrare ostacoli politici, sia a livello locale che nazionale.

Il nodo politico e il ruolo di Gualtieri

Un aspetto interessante è il ruolo del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Non è chiaro se la proposta sia stata concordata con lui o con Mario Falconi, presidente del Municipio X. Di certo, Gualtieri ha sempre mantenuto rapporti distesi con la compagine centrista, e la sua posizione su un’eventuale secessione di Ostia potrebbe rivelarsi cruciale.

Sul fronte locale, la questione è ancora più delicata. Per molti, la creazione di un Comune autonomo rappresenterebbe una possibilità concreta per valorizzare il territorio, migliorare i servizi e rilanciare l’economia del litorale. Ma c’è anche chi teme che Ostia, senza il supporto di Roma, possa trovarsi in difficoltà nel gestire bilanci e infrastrutture.

Un percorso tutto in salita

La proposta di legge è ancora nelle sue fasi iniziali e dovrà affrontare un lungo iter parlamentare prima di diventare realtà. Al momento, è in attesa di essere assegnata alle commissioni competenti, dove verrà discussa nei dettagli. Ma il solo fatto che il tema sia arrivato in Parlamento è già un segnale forte: il dibattito è aperto e la possibilità di un Ostia indipendente non è più solo un sogno per pochi nostalgici.

Il litorale romano potrebbe davvero diventare una realtà amministrativa autonoma? Oppure questa proposta è destinata a naufragare tra ostacoli politici e burocrazia? Quel che è certo è che la questione è più attuale che mai, e nei prossimi mesi potrebbe trasformarsi in un vero e proprio scontro politico.

