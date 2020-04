Adotta un negozio a Colli Aniene e dintorni

Il gruppo nasce con lo scopo SOLIDALE di ADOTTARE un negozio della zona di Colli Aniene e dintorni che In questo periodo deve rimanere chiuso da decreto. Sarà possibile contattare direttamente i negozianti che aderiscono a questa iniziativa, e concordare con loro l’adozione. È un piccolo gesto che può aiutare il nostro quartiere a farsi trovare pronto ed operativo non appena sarà possibile per tutti riprendere la propria attività.

La pagina è dedicata agli imprenditori di tutto il territorio nazionale – questa pagina non ha regione né città né comune né municipio – è per tutti.

Questo progetto promosso da Aemme Studio su tutto il territorio nazionale vuole dare a tutte le piccole imprese una nuova opportunità di solidarietà in tempi così difficili come questo con l’emergenza #coronavirus e mettiamo a disposizione di tutti le nostre conoscenze in materia di Marketing & Comunicazione e di parte attiva come impresa, conoscendo anche le problematiche burocratiche e fiscali che comporta mettere in pratica progetti come questo.

L’idea è nata in primis con Gemma Faggioli, né commerciante né figlia di commercianti, ma che comprende la tensione che toglie il sonno di notte per arrivare a fine mese di tutti noi che abbiamo chiuso e non sappiamo come riusciremo a sostenere tutte le spese di questo mese e del prossimo, senza nessuna entrata. Gemma sa che dietro ogni saracinesca chiusa ci sono le famiglie di noi titolari e le famiglie dei nostri dipendenti, in grosse difficoltà.

Ora si vuole rendere questa idea più grande e aiutare le piccole imprese in tutta Italia ad applicarla in ognuno dei propri quartieri o comuni.

NON È UNA DONAZIONE, è scegliere di ADOTTARE UN NEGOZIO con un buono per i prossimi acquisti che si andranno ad usufruire alla riapertura, con la consapevolezza che facendo adesso questo buono, in questo tempo di emergenza, avrete fatto un piccolo gesto concreto di vicinanza a chi costruisce la dinamicità del quartiere giorno per giorno e che ha sempre fatto anche un po’ parte della vostra vita, della vostra quotidianità.

Con questa iniziativa ogni persona adotterà il suo parrucchiere di fiducia, il suo libraio preferito, il suo negozio di abbigliamento affezionato…permettendoci con un piccolo gesto di arrivare alla fine di questo incubo NON con la saracinesca definitivamente abbassata, ma potendola alzare col sorriso, la forza e la determinazione per continuare a SOGNARE un FUTURO insieme!

Il Gruppo ha creato la locandina prendendo ispirazione da quella di #ioSOStengoduro

