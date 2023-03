Adriano Sias aderisce a Demos

“Sono felice che Adriano Sias, consigliere del Municipio Roma XI, abbia maturato la sua adesione a Demos.

Condividiamo valori importanti in termini di solidarietà, inclusione, accoglienza, lotte per i diritti di tutti i cittadini, come anche l’impegno all’interno di un centrosinistra plurale e coeso, capace di dialogare.

Il suo percorso politico arricchisce la presenza territoriale di Demos.

Abbiamo alle spalle un vissuto personale improntato agli stessi valori cristiani e sociali e davanti a noi la grande sfida di un impegno politico che li traduca in atti di accoglienza, difesa, promozione dei diritti e costruzione di orizzonti di pace.” Così il capogruppo capitolino e deputato Paolo Ciani in una nota del 10 marzo 2023 commenta l’adesione del consigliere municipale dell’XI municipio Adriano Sias a Democrazia Solidale DEMOS (era stato eletto nella Lista Civica Gualtieri, con 314 preferenze).

Non essendoci altri consiglieri nell’IX municipio di Demos si andrà quindi ora a formare il gruppo e Sias ne sarà il capogruppo.

Nulla dovrebbe cambiare nei rapporti di forza tra maggioranza e opposizione.