Affittacamere fantasma e discoteche fuori controllo: l’altra faccia dell’ospitalità romana

Nella città eterna, dove ogni angolo racconta storie di arte, storia e cultura, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli.

Non si tratta solo di una questione di ordine pubblico, ma di un’operazione ben più vasta: la lotta contro le irregolarità che da anni insidiano il tessuto commerciale e turistico della Capitale.

È una missione che si fa sempre più urgente, con un incremento significativo degli interventi per ripristinare la legalità in un settore che, per troppi anni, è sfuggito ai controlli.

Dal primo gennaio ad oggi, la Polizia di Stato ha effettuato oltre 100 controlli amministrativi, un numero che testimonia l’intensificazione dei controlli in tutta la città.

Più di 70 sanzioni amministrative sono state elevate, per un ammontare complessivo che supera i 300mila euro, punendo quelle attività commerciali che operano al di fuori delle normative.

Ma non sono solo le sanzioni a fare notizia. Dietro ogni multa si nascondono storie di irregolarità, di tentativi di aggirare leggi che dovrebbero proteggere il benessere di tutti.

In particolare, sono emerse gravi anomalie nelle strutture ricettive, luoghi che ogni anno accolgono migliaia di turisti, ma che troppo spesso operano al di fuori della legge. È proprio qui che si sono registrate le maggiori criticità.

In alcuni casi, i titolari delle strutture hanno aumentato illegittimamente il numero dei posti letto dichiarati, aggirando i regolamenti per aumentare il loro profitto.

In altri, l’imbroglio più subdolo: l’unione di più affittacamere in un’unica struttura, creando così un “finto” albergo per evitare il controllo delle autorità.

Non solo truffe amministrative, ma anche un tema cruciale per la sicurezza pubblica: gli ospiti “fantasma”. Quegli stranieri che soggiornano in città, ma di cui non si ha traccia ufficiale.

Se un tempo bastava registrare i nomi su un quaderno a mano, oggi la legge impone l’utilizzo dell’apposito portale “Alloggiati Web” per tenere traccia degli ingressi.

La Polizia di Stato ha scoperto, con non poca preoccupazione, che molte strutture non comunicano correttamente questi dati. Un rischio non solo per la sicurezza sanitaria, ma anche per quella pubblica, dato che senza la registrazione degli ospiti, le forze dell’ordine non hanno alcun modo di tracciare i movimenti delle persone.

Il controllo si è esteso anche ad alcuni locali notturni, veri e propri centri di aggregazione, ma anche luoghi dove la legge spesso non trova spazio.

Una discoteca in zona Eur è stata messa sotto sequestro per 10 giorni dopo che due gravi aggressioni avevano scosso la sicurezza del quartiere.

In questo contesto, la Polizia ha fatto capire chiaramente che l’ordine pubblico non è negoziabile, soprattutto in un anno delicato come quello del Giubileo.

A queste irregolarità, si sono aggiunti episodi legati alla gestione dei sistemi di gioco nelle sale, dove la Polizia ha anche revocato una licenza per la gestione di VLT, per palese disinteresse al rispetto delle normative.

L’obiettivo, più che punitivo, è sempre quello di educare alla legalità e di garantire che la città, e soprattutto chi la visita, possa farlo in sicurezza.

Le azioni della Polizia non si limitano a questi episodi isolati. Il bilancio degli ultimi tre mesi parla chiaro: circa 50 provvedimenti emessi dal Questore di Roma, con la cessazione immediata e la sospensione di molteplici attività abusive.

Ma non basta. In un anno che si preannuncia carico di eventi, con il Giubileo 2025, l’attenzione della Polizia di Stato resterà alta.

Il piano di prevenzione non conosce interruzioni: l’obiettivo è garantire che Roma sia pronta ad accogliere i pellegrini, i turisti e tutti coloro che verranno a visitare la Capitale senza che l’illegalità ne comprometta l’esperienza.

Ogni giorno, dietro le operazioni di sequestro, le denunce e le sanzioni, ci sono storie di piccole e grandi vittorie. Vittorie contro il degrado, contro il malcostume, contro chi ha sempre pensato di poter sfuggire ai controlli.

Il Giubileo non è solo un’occasione religiosa e spirituale, ma anche una sfida per la città di Roma. Una sfida per trasformare la Capitale in un luogo dove la legalità e il rispetto delle regole siano finalmente al primo posto.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.