Aggiornamenti su lavori nel quadrante di Casal Monastero

“L’assessore ai LL.PP. del IV Municipio Dino Bacchetti fornisce i seguenti aggiornamenti sull’appalto di completamento della manutenzione straordinaria di marciapiedi e strade in viale Ratto delle Sabine, via Poppea Sabina direzione via S. Alessandro, via Nomentum, via Castelnuovo di Farfa, via Crustumerium, viale Eretum, nel quadrante di Casal Monastero richiesto dai cittadini.

La DD di aggiudicazione n. rep.142 del 27.1.2022 è alla firma della Ragioneria 2 “U.O. Controllo Atti” per l’apposizione del visto contabile di esecutività. Successivamente si avvieranno i procedimenti amministrativi finalizzati alla stesura del contratto e consegna dei lavori. Inizio cantierizzazione prevista: aprile 2022″.