Aggiornamento sul Parco Lineare Roma Est

Il 2 ottobre 2024 il Parco LineaRE è stato ricevuto dai Presidenti delle Commissioni Cultura, Ambiente e Mobilità del comune di Roma che rappresentano la parte più importante della Cabina di Regia Interdipartimentale istituita per realizzare il Parco Lineare Roma Est.

“Abbiamo pienamente condiviso con l’Amministrazione la ‘visione progettuale’ da adottare, adeguata alla complessità del territorio coinvolto, per la sua rigenerazione ambientale e urbana, per la valorizzazione dei beni archeologici e culturali che possiede, per le reti della mobilità sostenibile e per lo sviluppo locale, che coinvolge i territori del IV, V e VI Municipio, da condividere con le Associazioni e i cittadini di Roma Est, con ripercussioni positive per l’intera città” hanno dichiarato i promotori.

La ciclabile per Gabii:

I Presidenti Battaglia, Palmieri e Zannola recependo le osservazioni sul progetto della BioVia della Città Metropolitana, che evidenziano la totale esclusione del territorio di Ponte di Nona e Castelverde rispetto al progetto originario, hanno fatto sapere che sono stati reperiti e messi a disposizione i fondi che consentiranno la realizzazione della ciclabile anche lungo l’asse della via Collatina, dall’altezza dell’incrocio con via dell’Acqua Vergine fino a Gabii.

Aggiornamento sui vari progetti in corso:

– a breve si procederà all’apertura della conferenza dei servizi per la ciclabile che sarà il naturale proseguimento della BioVia12 lungo la via Collatina;

– entro il 2024 avverrà la presa in carico del Parco della Serenissima per procedere poi alla sua realizzazione.

Molto importante l’impegno preso dall’Ufficio Clima che, entro la metà di novembre, prevede un ulteriore incontro con il Parco LineaRE nel quale presenterà una prima bozza di ipotesi progettuale. Entro l’anno sarebbe previsto un incontro collettivo di presentazione.

“Siamo usciti dall’incontro molto soddisfatti per questa accelerazione da parte dell’Amministrazione che si è dimostrata sinceramente interessata e coinvolta, nelle modalità che riteniamo fondamentali, nella realizzazione del Progetto, anche ad opera delle Consiliature future. Resta naturalmente imprescindibile la condivisione e la collaborazione attiva con le Associazioni e i Cittadini che hanno consentito lo sviluppo di questo progetto collettivo” hanno concluso i promotori.

Comitato Parco LineaRE:

Il Comitato Parco LineaRE (RE sta per Roma Est) è costituito da un gruppo di cittadini che si impegna per ottenere lo sviluppo di una progettualità che mira alla connessione e recupero del territorio, ricco di rilevanze storiche e ambientali, da Porta Maggiore a Gabii.

