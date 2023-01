Aggiungi un libro a tavola. Anzi tre

Prossimamente si terranno tre appuntamenti a ingresso libero dedicati al racconto con parole semplici, oltre ad immagini e musiche, del senso di tre libri di tre autori differenti che hanno saputo descrivere la propria epoca attraverso degli autentici capolavori che si dimostrano essere ancora attuali.

I reading a cura di Antonello Dionisi si terranno nei locali della Parrocchia San Giovanni Leonardi di via della Cicogna 2 a Torre Maura.

L’appuntamento più vicino è quello del 30 gennaio 2023 alle ore 17:30 con “Il signore delle mosche” di William Golding.

Il 20 febbraio alle ore 17:30 “Pinocchio” di Carlo Collodi.

L’ultimo, per ora, in programma è per il 6 marzo ore 17:30 “Io sono leggenda” di Richard Matheson.

Per prenotare il proprio posto scrivere a oratoriogioleonardi@gmail.com.