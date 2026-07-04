Aggredisce operatori Ama e minaccia i carabinieri: denunciato il “Brasiliano”

Nuovi guai con la giustizia per Massimiliano Minnocci, conosciuto sui social come il “Brasiliano”.

L’influencer romano è stato denunciato dopo quanto accaduto nelle prime ore della mattinata sul Lungotevere Maresciallo Diaz, dove avrebbe aggredito alcuni operatori Ama impegnati nell’avvio del turno di lavoro.

Secondo una prima ricostruzione, l’episodio si è verificato intorno alle 7. Minnocci, in evidente stato di agitazione, avrebbe prima rivolto insulti e atteggiamenti aggressivi nei confronti dei dipendenti dell’azienda capitolina, arrivando poi allo scontro fisico.

La richiesta di intervento ha fatto arrivare sul posto i carabinieri del Nucleo Radiomobile. Anche durante le operazioni dei militari la situazione sarebbe rimasta particolarmente tesa.

Stando a quanto ricostruito, il “Brasiliano” avrebbe rivolto minacce anche ai militari intervenuti, comportamento che ha portato alla denuncia in stato di libertà con l’accusa di minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale.

L’episodio riporta sotto i riflettori una figura diventata negli ultimi anni molto nota sul web, dove Minnocci ha costruito la propria popolarità attraverso video pubblicati sui social e numerose partecipazioni come ospite alla trasmissione radiofonica La Zanzara, condotta da Giuseppe Cruciani e David Parenzo su Radio 24.

Negli ultimi mesi l’influencer aveva anche annunciato l’intenzione di entrare in politica in vista delle prossime elezioni amministrative della Capitale.

Attraverso i propri canali social aveva infatti lanciato il progetto di una lista civica denominata “Borgate e Giovani”, presentata come un’iniziativa rivolta ai quartieri periferici della città.

Intanto Ama ha espresso vicinanza ai lavoratori coinvolti. In una nota congiunta, il presidente Bruno Manzi e il direttore generale Alessandro Filippi hanno condannato con fermezza gli episodi di violenza avvenuti nelle ultime ore, ribadendo la solidarietà dell’azienda agli operatori aggrediti.

I vertici della municipalizzata hanno ricordato come i dipendenti siano quotidianamente impegnati nel garantire il decoro urbano e la pulizia della Capitale, definendo intollerabili aggressioni nei confronti di chi svolge un servizio essenziale per la città.

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