Aggrediscono e rapinano 74enne alla fermata dell’autobus, arrestati 2 ladri

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno compiuto un intervento risolutivo, arrestando in flagranza due giovani italiani di 18 e 25 anni, gravemente indiziati di rapina aggravata in concorso. L’incidente è avvenuto la scorsa sera in via G. Carducci, a seguito di una segnalazione al 112.

La vittima, un uomo di 74 anni originario di Udine, ha riferito ai militari di essere stato avvicinato da due ragazzi mentre attendeva l’arrivo dell’autobus. I malviventi, secondo il racconto della vittima, gli avrebbero sottratto il portafogli e lo avrebbero brutalmente scaraventato contro un palo della segnaletica.

Grazie alle dettagliate descrizioni fornite dall’anziano, i Carabinieri sono riusciti a rintracciare i due sospetti poco dopo l’incidente, trovandoli ancora in possesso della refurtiva.

L’uomo ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Eugenio per ricevere le cure necessarie. I due giovani, dopo essere stati identificati e arrestati, sono stati portati presso le aule dibattimentali di Piazzale Clodio.

Qui, l’arresto è stato convalidato: uno dei due è stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere, mentre l’altro ha ricevuto gli arresti domiciliari, in attesa del proseguimento del procedimento legale.

