Aggredito e rapinato a Centocelle: la vittima, un 42enne del Bangladesh

I Carabinieri della Stazione di Centocelle hanno arrestato due uomini per tentata rapina aggravata in concorso ai danni di un cittadino del Bangladesh. L’episodio è avvenuto la scorsa notte in viale Palmiro Togliatti.

L’aggressione:

Erano circa le 22:00 quando i Carabinieri, durante un servizio di pattuglia, hanno notato due persone aggredire un uomo all’angolo con via Casilina. La vittima, un 42enne del Bangladesh, stava venendo rapinata del portafoglio.

Alla vista dei militari, i due malviventi hanno tentato la fuga a piedi, ma sono stati prontamente raggiunti e bloccati.

Nel corso della fuga, uno dei due, un 36enne marocchino, è stato lievemente ferito dopo essere stato colpito di striscio da un’auto in transito che non si è fermata. Il ferito è stato trasportato al Policlinico Casilino dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di 10 giorni.

Gli arrestati:

I due arrestati sono un 37enne romano e un 36enne marocchino, entrambi con precedenti penali. Dovranno rispondere del reato di tentata rapina aggravata in concorso.

Il processo:

Condotti presso le aule di Giudiziaria, il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per entrambi gli arrestati.

