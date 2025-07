Aggredito e rapinato in strada, ritrova uno dei suoi aggressori per caso e lo fa arrestare

Il destino ci ha messo lo zampino. È bastato un dettaglio fortuito, una serie di coincidenze e un pizzico di coraggio per trasformare una vittima in testimone chiave. Così un uomo, rapinato due giorni prima mentre parcheggiava in via Palmiro Togliatti, si è trovato faccia a faccia con uno dei suoi aggressori. E ha fatto la cosa giusta: ha chiamato la polizia.

Tutto era cominciato poco prima: mentre stava sistemando l’auto, era stato avvicinato da quattro uomini, presumibilmente nordafricani, che con una scusa lo avevano distratto, aggredito e derubato di portafogli, gioielli e documenti. Una rapina rapida e brutale, conclusasi in pochi istanti con i malviventi spariti nel nulla.

Ma la svolta è arrivata meno di 48 ore dopo, quando una ragazza – trovando i documenti per terra – ha deciso di contattare la vittima tramite i social. Un gesto semplice ma fondamentale: i due si sono dati appuntamento per la restituzione.

E proprio lì, in quel frammento di quotidianità riconquistata, il caso ha messo in scena il suo colpo di scena.

Mentre camminava nel quartiere, l’uomo ha riconosciuto uno dei rapinatori. Lo stesso volto, gli stessi lineamenti impressi nella memoria durante quei momenti di paura. Senza esitare, ha composto il 112. Pochi minuti dopo, una pattuglia del Commissariato Porta Maggiore ha fermato il sospettato.

Il giovane, un tunisino di 19 anni, non era nuovo alle forze dell’ordine: già colpito da un divieto di dimora nel Comune di Roma, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per rapina aggravata, poi convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

A incastrarlo, oltre al riconoscimento diretto, anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che lo immortalano nel momento dell’aggressione insieme agli altri tre complici.Ora le indagini proseguono per risalire agli altri membri della banda.

