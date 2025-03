Aggressione brutale a Piazza di Spagna: 55enne arrestato per tentato omicidio e rapina

Un attacco spietato nel cuore di Roma, una vittima lasciata quasi esanime nell’androne del proprio condominio. I Carabinieri della Compagnia di Roma Centro, con il supporto dei colleghi di Viterbo, hanno arrestato un 55enne di Vetralla, accusato di tentato omicidio aggravato e rapina.

L’aggressione, avvenuta la mattina del 4 ottobre 2024, si è consumata con una violenza inaudita: un uomo, parzialmente coperto da una mascherina chirurgica, ha colpito ripetutamente la vittima con un bastone, lasciandola a terra in condizioni gravissime prima di fuggire con il suo borsone.

Grazie a un’attenta analisi delle telecamere di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte, i Carabinieri del Nucleo Operativo di Roma Centro e della Stazione di San Lorenzo in Lucina, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, sono riusciti a ricostruire la dinamica dell’assalto.

Secondo le indagini, il 55enne, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe messo in scena un inganno crudele: fingendosi un elettricista incaricato di riparare il quadro elettrico del palazzo, ha atteso la vittima per poi colpirla a tradimento non appena questa gli ha voltato le spalle.

Il pestaggio è stato feroce: almeno venti colpi sferrati su tutto il corpo con l’intento di annientare la vittima, prima di dileguarsi tra le vie del centro con il bottino.

La vittima, in gravi condizioni, è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso. Restano ancora da chiarire i motivi dell’aggressione, mentre il responsabile è stato trasferito nel carcere di Viterbo.

