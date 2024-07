Aggressione Eur, Gualtieri: “Roma non tollera simili atti di violenza”

“Quelle mostrate in un video dall’Associazione Gay Center e relative ad un’aggressione ai danni di una coppia gay sono immagini inaccettabili.

Picchiare selvaggiamente persone che passeggiano tranquillamente in città non è solo il frutto di ignoranza e squallore morale, ma è figlio di un vero e proprio atteggiamento criminale di persone incapaci di vivere civilmente in una comunità.

Spero che le forze dell’ordine riescano ad individuare questi individui per rispondere di quello che hanno fatto. Roma non tollera simili atti di violenza”.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙