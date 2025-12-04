Aggressione omofoba in centro a Roma, denunciati tre 17enni

Tre ragazzi romani di 17 anni sono stati identificati e denunciati dai Carabinieri della Stazione di Piazza Farnese, gravemente indiziati di aver preso parte a un brutale pestaggio ai danni di un 25enne, avvenuto nella notte tra sabato 13 e domenica 4 settembre, nei pressi di Largo Argentina, nel cuore di Roma.

Secondo quanto ricostruito, la vittima stava tornando a casa da sola quando è stata avvicinata da un gruppo di giovani. Uno di loro le ha strappato dalle mani un ventaglio, spezzandolo, prima di colpirlo ripetutamente con pugni al volto.

Poco dopo, altri due ragazzi del gruppo lo hanno raggiunto, continuando l’aggressione e facendolo cadere a terra, mentre proferivano insulti a sfondo omofobo.

Soccorso dai passanti, il 25enne è stato trasportato al Santo Spirito con prognosi di 20 giorni per lesioni facciali.

Le indagini dei Carabinieri, meticolose e approfondite, hanno combinato testimonianze oculari, analisi dei pagamenti con carta nei locali frequentati dai giovani, attività sui social network, controlli anagrafici e identificazioni fotografiche.

Grazie a questo lavoro è stato possibile ricostruire la dinamica dei fatti e raccogliere gravi elementi indiziari a carico dei tre minorenni, denunciati in stato di libertà per lesioni personali aggravate dalla finalità di discriminazione omofoba.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.