Aggressioni e rapine ai turisti: scatta l’arresto per un uomo di 31 anni

Era diventato il terrore dei turisti nel centro di Roma, selezionando le sue vittime tra i passanti stranieri e rubando i loro cellulari con violenza e astuzia.

Un cittadino senegalese di 31 anni è stato arrestato oggi dagli agenti della Polizia di Stato del I Distretto Trevi – Campo Marzio, accusato di aver messo a segno una serie di rapine ai danni di visitatori stranieri.

Le indagini sono partite lo scorso dicembre, quando il sospettato, all’esterno di un pub in via Plebiscito, si è avvicinato a due turisti olandesi.

Con destrezza, è riuscito a sottrarre un iPhone dalla tasca di uno dei due. I turisti, accortisi subito del furto, hanno tentato di bloccarlo, ma l’uomo ha reagito con violenza, colpendo le vittime con un pugno in volto prima di darsi alla fuga.

Un secondo episodio ha avuto luogo solo un mese dopo in via Sforza Cesarini, quando uno studente americano è stato avvicinato con la scusa di una richiesta di indicazioni.

Il rapinatore ha afferrato la vittima al collo, immobilizzandola, per poi rubarle il cellulare. Anche in questo caso, di fronte alla reazione dello studente, l’aggressore ha risposto con un colpo alla testa, allontanandosi poi rapidamente a bordo di un monopattino.

Il lavoro investigativo della polizia

La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha ricostruito la dinamica dei due episodi grazie alle descrizioni dettagliate delle vittime. Le testimonianze e la successiva ricognizione fotografica hanno permesso agli agenti di risalire al presunto rapinatore.

Dopo giorni di appostamenti in abiti civili, la svolta è arrivata quando, in una passeggiata apparentemente innocua su via Del Corso, gli agenti hanno riconosciuto l’uomo in compagnia di alcuni amici.

Con la scusa di un controllo di routine, i poliziotti lo hanno fermato e tratto in arresto, accumulando ulteriori prove a suo carico. Il 31enne è stato così dichiarato in stato di arresto con l’accusa di rapina aggravata.

In attesa di giudizio:

Ora l’uomo si trova nella casa circondariale di Regina Coeli, dove rimarrà in attesa del giudizio.

