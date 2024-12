Agis Lazio, siglato il primo protocollo d’intesa con Città metropolitana per istituire un Osservatorio sullo spettacolo

È stato siglato il primo protocollo d’intesa tra Città metropolitana di Roma e Agis Lazio, nel corso dell’Assemblea regionale, per investire risorse e professionalità per l’istituzione di un Osservatorio sullo spettacolo finalizzato alla mappatura dello stato dei luoghi e dei soggetti della cultura nel territorio della Città metropolitana di Roma Capitale e per lo studio e la valutazione delle ricadute sociali e dei possibili filoni di intervento.

Alla presenza del Presidente Agis Nazionale Domenico Barbuto, del Presidente Agis Lazio Francesco Carducci Artenisio, dell’Assessora Regionale alla Cultura Simona Renata Baldassarre e del suo Dirigente il dott. Luca Fegatelli, il Capo segreteria del Sindaco metropolitano, Emiliano Minnucci ha portato i saluti della Consigliera Tiziana Biolghini, delegata a Pari opportunità, Politica sociale, Cultura, Partecipazione, grazie alla quale si è arrivati alla sottoscrizione dell’accordo.

E’ stata rimarcata l’importanza della cultura come strumento di prevenzione sociale e di crescita delle nostre comunità.

Erano presenti le più importanti istituzioni culturali della Città metropolitana e le associazioni che lavorano nel campo dello spettacolo dal vivo, per aprire una finestra ampia su quello che esiste; su quello che non esiste e di cui le comunità hanno bisogno; sui rischi dell’isolamento culturale e sulle opportunità di condivisione e crescita territoriale.

