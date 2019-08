Agosto… Tor Tre Teste mio non ti conosco

Agosto , quartiere mio non ti conosco… si potrebbe dire per i negozi che chiudono per ferie e gli amici ci vediamo a settembre, invece Tor TreTeste è andato in controtendenza

Prima è stato luogo di un esperimento lavorativo fatto da Anas e polizia penitenziaria in cui alcuni detenuti hanno pulito a fondo le strade e ridipinto le strisce pedonali.

Poi è stato aperto il tanto sospirato playground in via Falck del Coni (in un primo tempo localizzato nella valletta cosiddetta dei “Cani” del parco Tor Tre Teste poi dopo lotte di alcuni ambientalisti seguite dai componenti del consiglio municipale si e riusciti a spostarlo in via Giorgio Enrico Falck quindi a 200 metri dalla posizione originaria e sopra la Prenestina bis).

In questo modo si e riusciti a valorizzare un punto che doveva essere riqualificato dalle operazioni della Prenestina bis ma rimasto in questo limbo si stava degradando. Infatti non lontano, dopo la fontanella è avvenuto un incendio che fortunatamente è stato subito spento ma che si è propagato vicino ai vecchi attrezzi ginnici che fanno parte del Percorso Benessere del parco Tor Tre Teste sul cui prolungamenton il mplayground si inserice perfettamente nella sua posizione riqualificando tutto il percorso.

Angelo Cinat