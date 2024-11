Ai confini dell’arte 2024, al via l’ottava edizione

Dal 18 al 30 novembre è in programma, presso quattro luoghi della città (nei Municipi V e VII) la manifestazione “Ai Confini dell’Arte” un progetto crossdisciplinare, creato da Margine Operativo, che si muove sulle linee di confine tra differenti linguaggi artistici delle performing arts contemporanee e agisce nelle zone di prossimità tra arte e vita.

Il programma si sviluppa attraverso momenti di formazione con 4 laboratori gratuiti: il laboratorio di danza nei paesaggi urbani naturali condotto dal danzatore e coreografo Carlo Massari/ C&C Company rivolto a performer (professionisti e non); il laboratorio di canto corale condotto dal musicista e compositore Francesco Leineri rivolto a tutti; il laboratorio di storytelling condotto da Luca Lotano e Matteo Portelli e il laboratorio di Teatro d’oggetti condotto da Francesco Picciotti rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni.

Inoltre processi artistici, una residenza artistica finalizzata alla produzione di una performance con presentazione di performance, esiti scenici dei laboratori e talk.

La manifestazione si conclude con eventi artistici multidisciplinari a fine novembre a Fortezza Est.

Ai Confini dell’Arte focalizza la sua attenzione sulle dinamiche di processualità artistica e sulle pratiche in atto nel multiforme universo delle arti sceniche contemporanee, proponendo delle azioni artistiche che riflettono e indagano, nella forma e nel contenuto, sul concetto plurale “confini / sconfinamenti”, dove il “confine” non è solo segno che separa e divide, ma anche una linea in comune, e lo “sconfinare” è un processo di incontro e di confronto, grazie al quale hanno origine nuove traiettorie.

ll percorso multi/crossdisciplinare implica uno spostamento delle frontiere tra i generi artistici, o meglio la creazione di territori transfrontalieri.

In questa ottava edizione coinvolge e “abita” quattro luoghi della metropoli policentrica.

Durante gli eventi artistici vengono presentati i formati performativi costruiti durante i laboratori e nella residenza artistica.

Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico biennale “Culture in Movimento 2023 – 2024” curato dal Dipartimento Attività Culturali e realizzato in collaborazione con SIAE.

Qui ulteriori dettagli e il PROGRAMMA COMPLETO della manifestazione.

