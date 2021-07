Ai Maneskin la Lupa Capitolina e concerto al Circo Massimo

Dai vicoli di Roma al tetto d’Europa passando poi per il Campidoglio, i Måneskin sono stati accolti questa mattina dalla Sindaca Virginia Raggi che ha conferito alla band romana il riconoscimento della Lupa Capitolina.

In occasione della premiazione i Maneskin hanno annunciato ai fans per il 9 luglio 2022 un concerto-evento al Circo Massimo.

“Grinta, passione e straordinario talento: in una parola Måneskin. Oggi – dichiara la Sindaca – abbiamo il piacere di ospitare in Campidoglio questo gruppo di giovanissimi artisti romani che sta catturando il mondo con una musica carica di energia e libertà.

In Aula Giulio Cesare consegniamo a Vittoria, Damiano, Ethan e Thomas la Lupa capitolina, simbolo storico di Roma.

La band, in pochissimo tempo, ha scalato le classifiche internazionali e oggi grazie a loro la Capitale e l’Italia tornano sul tetto del mondo.

Complimenti ragazzi! Roma è orgogliosa di voi”.