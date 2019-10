Ail, Figliomeni (FDI): “Al via l’evento sul lascito solidale”

“L’Ail, associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma, da oltre 50 anni al fianco delle persone affette dal tumore del sangue, presenterà domani martedì 22 ottobre, un evento importante tutto incentrato sul lascito solidale. L’incontro aperto al pubblico presso il Centro Congressi Spazio Eventi a Roma, affronterà un tema importante come quello dei lasciti, che permetterà a molti pazienti ematologici di avere un futuro aiutando concretamente a salvare molte vite umane. La ricerca scientifica del resto è una cenerentola in Italia, a cui il Governo destina fondi molto limitati, motivo per cui molte di queste storiche onlus e associazioni che si occupano di questi temi, devono fare affidamento sul supporto dei cittadini.

“Ovviamente aspetto importante su cui punta l’Ail è la trasparenza nell’utilizzo dei fondi, attraverso i quali si sosterranno i ricercatori, i progetti di ricerca e i centri di ematologia che attraverso le sezioni territoriali Ail finanzieranno la realizzazione di laboratori, l’acquisto di apparecchiature, l’erogazione di borse di studio. Una iniziativa importante a cui mi auguro aderiranno in molti, perché con il supporto della comunità si potranno assistere i pazienti e le loro famiglie, troppo spesso lasciati soli dallo Stato ad affrontare il percorso di una malattia che non lascia tregua”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, vicepresidente dell’Assemblea Capitolina e responsabile nazionale di Fratelli d’Italia per le politiche sociali.