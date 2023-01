Aiutiamo “Piccoli Giganti” a riempire le calze di tutti i bambini

Nel nostro quartiere c’è un’associazione che opera sistematicamente per migliorare la vita dei più piccoli. Si tratta di “Piccoli Giganti Onlus” ossia un’associazione che indirizza il suo lavoro in favore di bambini ed adolescenti ad ogni livello, pratico, economico, assistenziale e di sostegno psicofisico. Opera dal Novembre 2009 e nel tempo ha collaborato con tante organizzazioni e scuole del territorio.

Tra le sue iniziative più importanti ha realizzato (raccogliendo fondi per tre anni consecutivi) una piccola scuola in un villaggio nel Ghana, Kapove.

Da diversi anni è una realtà che è giornalmente presente nel plesso scolastico “Tullio De Mauro” di viale Fernando Santi dove manutengono il verde e interagendo con la scuola sia nelle piccole riparazioni e manutenzioni che nelle attività scolastiche.

Pronti ad aiutare ogni bambino in difficoltà con aiuti e sostegno, rivolge questa nuova iniziativa a quei bambini più poveri che “rischiano” di trovare una calza vuota il prossimo 6 gennaio. Ecco il loro appello: « Ed eccoci a chiedere il vostro aiuto. Facciamo una raccolta di dolcetti per riempire le calze di tantissimi bambini in difficoltà. »

Tiziana Padelli è l’autrice della bellissima locandina creata appositamente per l’evento.

Come associazione Vivere a Colli Aniene contribuiremo attivamente alla riuscita di questa splendida iniziativa.