Si è chiusa domenica 15 novembre 2026, con una serata ricca di emozioni e grande partecipazione, la sedicesima edizione del Festival di Teatro Brillante Amatoriale “Colli Aniene – Roma”.

La rassegna, ospitata presso il teatro della Scuola Primaria “I. Calvino” in via A. Bongiorno 25, ha confermato ancora una volta il forte legame tra la comunità del quartiere e l’arte scenica, grazie anche alla formula dell’abbonamento popolare a soli 10 euro per quattro spettacoli, pensato dall’APS “I Scoordinati” per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini.

Ad aggiudicarsi la palma di Migliore Spettacolo, assegnata dalla Giuria di Qualità, è stata la compagnia romana “La Bottega dei Rebardò” con la commedia “Grisù, Giuseppe e Maria” di Gianni Clementi. L’opera ha conquistato all’unanimità anche il Premio Gradimento del Pubblico, sancendo un doppio trionfo.

A consegnare il massimo riconoscimento è stato il Presidente della Giuria, il Cavaliere della Repubblica Michael Lemma (pittore, scrittore e testimone di “Speranza” nel mondo), affiancato in commissione dalla regista Rosanna Baiocco e dalle attrici Daniela Scalzo e Cinzia Andreoli. Al termine della premiazione, Lemma ha voluto omaggiare il Presidente dell’APS “I Scoordinati”, Luigi Leonardo Filosa, con un Certificato di Merito per il costante impegno nella promozione culturale sul territorio. Un tributo alla storia e alla memoria del quartiere.

L’edizione di quest’anno si è distinta per un profondo valore simbolico. Il Comitato Organizzatore ha infatti scelto di raffigurare sulle targhe dei vincitori — realizzate da Linda Di Domenica per Sogester — l’immagine del Casale della Cervelletta.

Un gesto sentito per onorare la memoria di due figure fondamentali per Colli Aniene e per l’intero IV Municipio, scomparse lo scorso anno: Antonio Barcella, direttore di Collianiene.org, e il professor Domenico Pietrangeli, per tutti “Mimmo Cervelletta”.

Due uomini che hanno difeso il monumento con il giornalismo, la ricerca e l’attivismo nell’associazione “Uniti per la Cervelletta”, il cui ricordo viaggerà ora insieme alle compagnie premiate oltre i confini del quartiere.

Il Premio Solidarietà “Tullio Scatena”

Particolarmente toccante è stata l’assegnazione del Premio Solidarietà, istituito in ricordo dell’attore e autore Tullio Scatena, scomparso nel 2016. Il riconoscimento è andato alla compagnia “Il Teatro degli Eroi” di Roma per lo spettacolo “Facciamo le corna” (adattamento e regia di Lodovico Bellè tratto da “La Patente” di Luigi Pirandello). La giuria ha premiato la sensibilità con cui i giovani interpreti hanno trasformato il tema dell’emarginazione in un messaggio di accoglienza e comunità.

Tutti i premi della Giuria Tecnica

Nel corso della serata sono stati assegnati anche i riconoscimenti individuali e tecnici. Vista la straordinaria prova delle nuove leve femminili, la giuria ha scelto di convertire i due premi dedicati ai giovani in due distinti riconoscimenti per la categoria “Miglior Attrice Giovane”.

Migliore Regia: Daphne Barillaro (“I Mattattori” di Fonte Nuova)

Migliore Scenografia: Antonio Domenicone (“I Mattattori” di Fonte Nuova)

Migliori Costumi: Compagnia “Il Teatro San Leonardo” di Viterbo

Miglior Attrice Protagonista: Milena Forzato nel ruolo di Clara Grazioli in “Gossip da salotto” (“I Mattattori” di Fonte Nuova)

Miglior Attore Protagonista: Giovanni Caraccio nel ruolo di Don Ciro in “Grisù, Giuseppe e Maria” (“La Bottega dei Rebardò”)

Miglior Attrice non Protagonista: Roberta Spigarelli nel ruolo di Giulia in “Zucchero per diabetici” (“Il Teatro San Leonardo”)

Miglior Attore non Protagonista: Alberto Bussi nel ruolo di Vincenzo il Sacrestano in “Grisù, Giuseppe e Maria” (“La Bottega dei Rebardò”)

Miglior Attrice Giovane (ex aequo): Margherita Riccò (Titina Amato) e Beatrice Palermo (Rosalia Costa) in “Facciamo le corna” (“Il Teatro degli Eroi”)

Migliore Attrice Caratterista: Antonella Rebecchi nel ruolo di Maria in “Grisù, Giuseppe e Maria” (“La Bottega dei Rebardò”)

Migliore Attore Caratterista: Fabio Barbera nel ruolo di François Pacarel in “Zucchero per diabetici” (“Il Teatro San Leonardo”)

Spettacolo, musica e ringraziamenti

La serata finale è stata impreziosita dall’esibizione del gruppo “Wings on the feet: A Michael Jackson Tribute Project”, che ha fatto rivivere i successi del Re del Pop in attesa dei verdetti.

Nelle tre serate precedenti, invece, il pubblico era stato incantato dalla voce di Selly Hide, giovane “soprano rock” reduce dall’esibizione davanti a 20.000 persone al Circo Massimo per il Natale di Roma.

Il successo della manifestazione è stato reso possibile dalla sinergia con il territorio: l’APS “I Scoordinati” ha espresso un sentito ringraziamento alla Dirigente Scolastica Prof.ssa Daniela Favetta, al Consiglio dell’IC “Tullio De Mauro”, alla referente di plesso Caterina Brizzi e al personale ATA per l’ospitalità.

Fondamentale anche il sostegno delle realtà locali: Tecnocasa Studio Colli Aniene (Michele Di Paola), Tecnorete Studio Collatino Verderocca (Virginio Papillo), Sogester (Luigi Polito, che ha fornito le sedie aggiuntive per il numeroso pubblico) e il negozio di ottica Divaoptic di Francesco Fotia, che ha omaggiato due spettatori storici con altrettanti buoni da 65 euro.

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