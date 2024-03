Al Camplus Pietralata ecografie e visite dermatologiche gratuite per gli abitanti del IV Municipio

Sabato 23 marzo 2024 visite dermatologiche, controllo dei nèi con dermatoscopio, visita senologica e controllo ecografico, tutto per la prevenzione dei tumori al seno e del melanoma sono stati messi a disposizione gratuitamente agli oltre 70 partecipanti all’Open Camplus in via del Cottanello a Pietralata.

Quella di sabato è stata una giornata di promozione e prevenzione della salute organizzata con medici Senologi e Dermatologi dagli studenti di medicina del Camplus Pietralata, il collegio di merito di Camplus, società leader nel mercato degli alloggi per studenti in Italia.

Gli studenti di Camplus hanno svolto il loro compito tra il punto di accettazione, la senologia 1 e 2, la dermatologia e un’aula di laboratorio dove erano stati coinvolti due tutor infermieri per esercitazioni di suture, accessi venosi e prelievi nei momenti in cui gli studenti non erano in ambulatorio.

Gli studenti hanno anche elaborato e realizzato materiale informativo per sensibilizzare le persone coinvolte alla prevenzione e a uno stile di vita sano.

Attivi fin dal rapporto e dall’accoglienza del paziente, i ragazzi hanno così imparato a fare un’anamnesi, a saper usare l’ecografo e il dermatoscopio e a leggere la

diagnostica per immagini.

“Grazie a questa iniziativa gli studenti si sono sentiti protagonisti attivi del loro percorso di formazione, in un contesto non simulato ma reale, unendo una formazione teorica a un servizio concreto e utile per gli abitanti del quartiere” ha dichiarato Anna Debenedettis, College Student Manager di Camplus. “La nostra intenzione è quella di organizzare altre edizioni come questa perché ne è valsa la pena, ampliando auspicabilmente i servizi di screening offerti e magari avviando un dialogo proficuo anche con soggetti pubblici come università pubbliche o il municipio di riferimento del Comune di Roma” ha concluso Anna

Debenedettis.

