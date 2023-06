Al Centro culturale Gabriella Ferri volge al temine la prima parte delle attività 

Volge al termine la prima parte delle attività in corso, dal 23 maggio scorso, presso il centro culturale Gabriella Ferri (v. locandina).

Con il titolo “INCONTRO E CONFRONTO TRA GENERAZIONI”, sono stati presentati numerosi libri, con la presenza degli autori.

Stanno terminando i laboratori delle Letture Drammatizzate delle fiabe di G. Rodari; il laboratorio di ascolto con gli “audiolibri” (al momento lettura del bellissimo libro “I leoni di Sicilia” di Stefania Auci, sulla storia della storica famiglia Florio (quella del Marsala e della vendita di spezie, coloniali, ecc.), emigrata, da Bagnara Calabra, dopo il forte terremoto di fine ‘700 e sbarcata a Palermo in cerca di una vita migliore, poi raggiunta, ma tra mille difficoltà iniziali per l’ostracismo dei palermitani, in particolare di una nobiltà in decadenza, nei loro confronti, giudicati stranieri e “pezzenti”; ed ancora il laboratorio della “scultura del riciclo”, nell’ambito del quale è stato costruito un “Polifemo” gigante (v. foto), con bottiglie di plastica, barattoli, latine, cartoni, rotoli di carta igienica e cucina ed altri materiali utili, che vi invitiamo a visionare, dopo il quale si proseguirà con altri personaggi o riferimenti all’Odissea (prossima scultura in programma, la nave di Ulisse).

Ma il programma, come ha detto il Presidente dell’Associazione Culturale Psicoanalisi Contro – Compagnia Teatrale Sandro Gindro -, Francesco Pezzella, proseguirà con altri eventi che saranno comunicati nei prossimi giorni.

Si spera in una maggiore partecipazione dei cittadini ai laboratori citati ed a quelli che verranno eseguiti nei prossimi mesi.