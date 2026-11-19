Un momento di riflessione dedicato ai più giovani per affrontare uno dei fenomeni sociali più drammatici e urgenti del nostro tempo. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza maschile contro le donne, Roma Capitale promuove un’iniziativa rivolta agli studenti e alle studentesse delle scuole superiori della città: il 27 novembre 2026 il Cinema Adriano ospiterà la proiezione di Se domani non torno.

Il film, diretto da Paola Randi, ripercorre la vicenda di Giulia Cecchettin, la giovane uccisa nel novembre del 2023 dall’ex fidanzato Filippo Turetta, una storia che ha profondamente scosso il Paese e riacceso il dibattito pubblico sulla violenza di genere.

L’appuntamento, organizzato dall’Assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale, prenderà il via alle 9 nella sala cinematografica di Piazza Cavour e coinvolgerà centinaia di ragazzi in una mattinata che vuole andare oltre la semplice visione di un film.

L’obiettivo è infatti offrire un’occasione di confronto e approfondimento su temi come il rispetto, l’uguaglianza, la libertà personale e la costruzione di relazioni sane, prive di dinamiche di controllo e sopraffazione. La scelta di rivolgersi al mondo della scuola nasce dalla convinzione che la prevenzione debba partire dall’educazione e dalla formazione delle nuove generazioni.

Sempre più spesso esperti, istituzioni e associazioni sottolineano come la violenza contro le donne non sia riconducibile a episodi isolati, ma rappresenti l’espressione più estrema di una cultura ancora segnata da stereotipi e disuguaglianze. È proprio durante l’adolescenza che si formano i primi modelli relazionali e che si consolidano atteggiamenti e convinzioni destinati a influenzare il modo di vivere le relazioni affettive.

In questo contesto il cinema si trasforma in uno strumento educativo capace di parlare direttamente ai giovani. Attraverso la storia di Giulia Cecchettin, il film invita a riflettere sui segnali spesso sottovalutati che possono precedere comportamenti violenti, sul concetto di consenso e sul rispetto dell’autonomia e delle scelte altrui. Tematiche che negli ultimi anni sono diventate centrali nel dibattito pubblico e che continuano a interrogare famiglie, scuole e istituzioni. I numeri confermano la gravità della situazione.

Secondo i dati diffusi dagli osservatori indipendenti, nel corso del 2026 in Italia sono stati registrati 71 femminicidi, almeno 115 tentati femminicidi e cinque casi di suicidio indotto legati a situazioni di violenza. Un bilancio che evidenzia come il fenomeno continui a rappresentare un’emergenza sociale e culturale, rendendo sempre più necessario intervenire sul fronte della prevenzione oltre che su quello della tutela delle vittime.

Per l’assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro Claudia Pratelli il contrasto alla violenza di genere passa inevitabilmente attraverso un cambiamento culturale profondo. La violenza, sottolinea, non nasce con il gesto estremo del femminicidio ma affonda le sue radici in stereotipi e modelli culturali che ancora oggi influenzano il modo in cui vengono percepite le relazioni tra uomini e donne. Da qui la necessità di creare occasioni di dialogo e confronto con ragazze e ragazzi, offrendo loro strumenti utili a riconoscere e contrastare comportamenti basati sul controllo, sul possesso e sulla limitazione della libertà individuale.

L’iniziativa del 27 novembre si inserisce dunque in un percorso più ampio di sensibilizzazione che Roma Capitale porta avanti sul territorio per promuovere una cultura fondata sul rispetto reciproco e sulla parità. Un impegno che punta a coinvolgere direttamente le nuove generazioni, considerate protagoniste di quel cambiamento necessario per contrastare una violenza che continua a colpire donne di ogni età e provenienza.

Attraverso il racconto della storia di Giulia Cecchettin, l’amministrazione capitolina scommette sul valore della memoria, della consapevolezza e dell’educazione come strumenti fondamentali per costruire una società più equa e libera da ogni forma di discriminazione e violenza. Un messaggio rivolto soprattutto ai giovani, chiamati a diventare cittadini consapevoli e promotori di una cultura del rispetto che non può più essere rimandata.

La partecipazione è gratuita, fino a esaurimento dei posti disponibili. Le scuole secondarie di secondo grado di Roma possono aderire prenotando la partecipazione delle proprie studentesse e dei propri studenti, per un massimo di due classi per istituto, attraverso l’apposito modulo di iscrizione romacapitale.it.

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