Al Digital Meet 2020: il Turismo e le sue connessioni ed opportunità con il digitale

Il DIGITALmeet, il più grande festival italiano su alfabetizzazione digitale per cittadini e imprese, torna anche quest’anno a Roma ed in tante atre città italiane dal 20 al 24 ottobre. Grazie ad interventi istituzionali e del mondo imprenditoriale il digital meet di Roma riflette sulla ripartenza di uno dei settori chiave del paese, racconta il cambiamento che lo ha attraversato con la speranza di creare contaminazioni positive che possano trasformarsi in soluzioni vincenti.

Il festival nasce per sostenere ed implementare le competenze digitali e fare networking con esperti, imprese e partner. DIGITALmeet è un progetto promosso da Fondazione Comunica e Talent Garden Padova che realizza in tutta Italia incontri, eventi, approfondimenti legati al mondo del digitale, dell’ICT e del web. La Regione Lazio ha concesso il patrocinio all’evento romano che è organizzato in collaborazione con CFC, Digital Academy, Corus Lab e Pa Social per parlare di turismo, un settore fortemente provato dall’esperienza pandemica di cui gran parte dell’economia mondiale sta facendo le spese, l’iniziativa si svolge in streaming sulla pagina Facebook di Binario F, la partecipazione è gratuita e la registrazione si può effettuare al linkhttps://www.facebook.com/binariof/live/.

Gli interventi sono strutturati con un’apertura e saluti istituzionali da parte dell’Assessorato al Turismo della Regione Lazio e di PA Social, a cui seguono gli interventi di diverse professionalità che si occupano degli aspetti strategici del business, della comunicazione e della formazione. Il secondo blocco di interventi racconta il mondo delle impresse, da quelle più piccole a quelle di grandi dimensioni. Si snodano poi interventi che riguardano l’aspetto sostenibile del turismo ed il fronte dell’accoglienza.

Il programma degli interventi

A. Pastina Business Strategist Parcellizzazione nel turismo: chi ne beneficia e chi ne potrebbe cogliere l’opportunità

N. Fantini Coordinatore della Enterprise European Network Lazio e Sardegna, Consigliere di Amministrazione CNR Turismo e sharing economy: Il caso TourismSMEshare

B. Antonucci Direttore Master in Lingue, Comunicazione Interculturale e Management del Turismo di Roma Tre Verso una nuova immagine di Roma: work in progress

R. Pizzuti Convention Bureau di Roma e del Lazio Ultime notizie dal mondo della Meeting Industry

L. De Angelis Rione Roma La streaming room di Rione Roma: dal locale al globale.

L. Ritrovato Membro del Comitato Promotore di PA Social Auditorium Lives: il digital come risorsa per la Fondazione Musica per Roma durante il lockdown e dopo. L’esperienza del concertone del 1 maggio

S. Cigarini CEO CinecittàWorld I parchi divertimento tra esperienza live e digitale

A. Guanci MSC Crociere Endless Consumer Journey

D. Andreucci Guida turistica La realtà virtuale applicata ai tour guidati

L. Agostinelli Segretario Cultura del Viaggio Visioni di Turismo per una nuova narrazione del Bel paese

R. Dati Direttivo AITR Associazione Italiana Turismo Responsabile Il turismo e la sfida della sostenibilità

A. Palombini ISPC CNR : Tecnologie digitali e turismo culturale in Italia. Cambiamenti nei flussi degli ultimi decenni.

A.Zucconi Presidente Giovani albergatori di Roma Analisi dei segmenti turistici e relative leve immediate

M. Messina CEO Join Bed Social Media e imprenditoria: il caso Join Bed

A. Bartolucci CEO Be Safe Cancellazioni e imprevisti in viaggio: soluzioni digitali e strategie alberghiere vincenti nel periodo COVID 19 per proteggere albergatori e viaggiatori

Lo scopo di questo appuntamento è raccontare la situazione attuale nel settore turistico e raccontarne criticità ed opportunità, nel pieno spirito dell’evento nazionale che intende fare il punto sullo stato dell’applicazione della digital transformation in tutti i campi. Particolare attenzione è posta agli strumenti digitali per il cittadino e le imprese. Un digitale capace di semplificare le nostre vite, di far crescere le aziende del territorio, di contribuire alla costruzione di una nuova economia.