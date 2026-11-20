Al Fusolab il 28 e 29 novembre torna “Ensemble! Suoni e Sapori dal Mondo”
Il festival gratuito, nel quale le diverse culture enogastronomiche trasformano il cibo nel primo vero gesto di inclusione, in viale della Bella Villa 96
Il quartiere Alessandrino si prepara a trasformarsi in un crocevia di culture, gastronomie e tradizioni musicali. Sabato 28 e domenica 29 novembre 2026 gli spazi del Fusolab, in viale della Bella Villa 96, ospiteranno la seconda edizione di «Ensemble! Suoni e Sapori dal Mondo», rassegna promossa dall’Associazione Metabolica Asd con il contributo di Roma Capitale e in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.
Dodici comunità originarie di quattro continenti — Bangladesh, Bolivia, Brasile, Capo Verde, Cina, Congo, Etiopia, Kurdistan, Mozambico, Perù, Romania e Sierra Leone — animeranno un fine settimana pensato per favorire la condivisione concreta e la partecipazione attiva del pubblico.
Dal live dei Los3Saltos alla cucina di Fuk: orari, prenotazioni e parcheggio
Il programma alternerà spettacoli di musica tradizionale e contemporanea, sfilate, balli collettivi, incontri, mercatini artigianali e un’ampia offerta dedicata allo street food internazionale affiancata dal punto ristoro curato da Fuk – Fusolab Urban Kitchen.
Sabato sera riflettori puntati sul concerto dei Los3Saltos e sul dj set di La Reina del Fomento, mentre domenica spazio alle selezioni musicali di Corry X e Gianluca Diana.
L’accesso è gratuito con prenotazione consigliata su fusolab.net/biglietti (programma completo e menù su fusolab.net ): cancelli aperti sabato dalle 15 alle 01 e domenica dalle 10 alle 22, con parcheggio gratuito da 600 posti ai piani 1°, 2° e 3° (escluso il piano -1).
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