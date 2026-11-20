Il quartiere Alessandrino si prepara a trasformarsi in un crocevia di culture, gastronomie e tradizioni musicali. Sabato 28 e domenica 29 novembre 2026 gli spazi del Fusolab, in viale della Bella Villa 96, ospiteranno la seconda edizione di «Ensemble! Suoni e Sapori dal Mondo», rassegna promossa dall’Associazione Metabolica Asd con il contributo di Roma Capitale e in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

Dodici comunità originarie di quattro continenti — Bangladesh, Bolivia, Brasile, Capo Verde, Cina, Congo, Etiopia, Kurdistan, Mozambico, Perù, Romania e Sierra Leone — animeranno un fine settimana pensato per favorire la condivisione concreta e la partecipazione attiva del pubblico.

Dal live dei Los3Saltos alla cucina di Fuk: orari, prenotazioni e parcheggio

Il programma alternerà spettacoli di musica tradizionale e contemporanea, sfilate, balli collettivi, incontri, mercatini artigianali e un’ampia offerta dedicata allo street food internazionale affiancata dal punto ristoro curato da Fuk – Fusolab Urban Kitchen.

Sabato sera riflettori puntati sul concerto dei Los3Saltos e sul dj set di La Reina del Fomento, mentre domenica spazio alle selezioni musicali di Corry X e Gianluca Diana.

L’accesso è gratuito con prenotazione consigliata su fusolab.net/biglietti (programma completo e menù su fusolab.net ): cancelli aperti sabato dalle 15 alle 01 e domenica dalle 10 alle 22, con parcheggio gratuito da 600 posti ai piani 1°, 2° e 3° (escluso il piano -1).

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