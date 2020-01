Al Parco della Torricella torna “Zampette in libertà”

È in programma a Roma, il 9 febbraio 2020, presso Il parco della Torricella, in via Maldacea Nicola, zona Serpentara, la quinta edizione dell’evento cinofilo “Zampette in libertà. L’iniziativa, così come le altre organizzate dall’Associazione di volontariato Animali in Famiglia, che opera nell’ambito della difesa degli animali, in particolare cani e gatti, della natura e dell’ambiente, deve essere intesa come un momento di aggregazione culturale per tutti gli amanti del mondo animale, in particolare dei cani, gatti, cavalli, il cui benessere è strettamente connesso con il nostro.

In quest’ottica sono progettate tutte le attività della giornata che promuovono la conoscenza della cultura cinofila e felina nelle forme più diverse, aiutando i proprietari di animali da compagnia attraverso la loro corretta formazione.

I partecipanti avranno l’opportunità di assistere alle dimostrazioni di cani e addestratori di diverse associazioni cinofile che spiegheranno come migliorare sempre di più il rapporto degli esseri umani con i nostri amici familiari a quattro zampe. Purtroppo questa sarà la prima volta che Zampette in libertà non sarà allietata dalla presenza e dalle molteplici prestazioni della cagnolina Stella che, nelle scorse edizioni, era stata una vera protagonista, ma che ha attraversato il Ponte dell’Arcobaleno il 7 settembre 2019.

Anche quest’anno i bambini presenti saranno coinvolti in giochi loro dedicati e, con ogni probabilità, interverrà una unità equestre della Polizia di Stato.

L’occasione permetterà, inoltre, di incontrare eventuali nuovi soci volontari che saranno benvenuti per sostenere gli impegni dell’associazione.

L’evento è aperto a tutti e, con vera gioia, si è assistito, nel corso degli anni, ad un incremento di afflusso di giovani e famiglie con bambini e ragazzi con particolare propensione al rapporto con gli animali.

Il programma, come di consueto ampio e variegato, sarà l’occasione giusta per trascorrere una “giornata particolare” con i nostri amici a quattro zampe condividendo idee ed esperienze ed entrando in contattato con il mondo fantastico e al contempo ancora misterioso degli animali.

INFO

Manifestazione Zampette in Libertà

www.animaliinfamiglia.it

e-mail: info@animaliinfamiglia.it

Tel: 3386340829 – 3358037033

Bruna Fiorentino