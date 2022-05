Al Parco di Villa De Sanctis la Run4Hope

La manifestazione sportiva Run4Hope di domenica 22 maggio 2022 nel V Municipio di Roma Capitale è organizzata dall’ATL Villa de Sanctis, un’occasione per correre insieme la staffetta nel meraviglioso Parco di Villa De Sanctis.

L’iniziativa a favore della raccolta fondi per L’AIL l’Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mielomi.

La Run4Hope con un percorso di 10 km è una sorta di staffetta /allenamento collettivo per raccogliere i fondi in favore dell’AIL, ma nell’occasione l’Atletica Villa De Sanctis promuoverà la ricerca di nuove guide per i nostri amici non vedenti. I primi 30 che doneranno almeno 10 euro riceveranno una borraccia in acciaio gentilmente offerta dal Comitato di quartiere Torpignattara.

Ritrovo alle ore 8.00 nel piazzale antistante la Segreteria dell’ATL Villa De Sanctis, partenza ore 8,30, sempre nei pressi della Segreteria.

La Run4Hope rappresenta un entusiasmante Giro d’Italia strutturato in staffette podistiche non competitive organizzate Regione per Regione, che fa viaggiare idealmente e materialmente il testimone Run4Hope per tutto il territorio nazionale.

Una staffetta che abbraccia tutta l’Italia in nome della solidarietà che si disputa annualmente nel mese di maggio e che coinvolge podisti, runners singoli o in gruppi, associazioni, gruppi spontanei/aziendali o costituiti nel contesto di Running Store, chiamati a correre e a donare per sostenere la campagna promossa nelle varie edizioni (AIRC e AIL ad anni alterni nel primo quadriennio 2021-2024).

LE GIORNATE RUN4HOPE A ROMA

La partenza dell’edizione 2022 avverrà sabato 21 maggio, dal Campidoglio. La Podistica Solidarietà, come nelle precedenti edizioni, colorerà di orange il percorso di Roma, dal Campidoglio a Piazza S..Pietro L’appuntamento è per sabato 21 maggio con il seguente programma: 10:30 ritrovo piazza Campidoglio, 11:00 partenza destinazione Piazza San Pietro. La manifestazione sportiva proseguirà anche il 22 maggio dislocata in tutti i municipi di Roma e contemporaneamente in tutte le Regioni d’Italia. Durante questo periodo, in base al percorso che verrà individuato dai vari Comitati Regionali d’appoggio a Run4Hope, ogni giorno verrà percorsa una tratta prestabilita che vedrà coinvolti i podisti del rispettivo territorio che potranno percorrere la quantità di km desiderata contribuendo a portare a termine questo entusiasmante progetto. Nel 2022 il sostegno dei runners andrà alla lotta a Leucemie, Linfomi e Mieloma nel contesto dei progetti promossi da AIL. Sono tutti benvenuti a partecipare: singoli e gruppi (corridori, camminatori, appassionati di nordic walking…) associazioni sportive, clubs, negozi di sport e aziende. Run4Hope si propone quindi di coniugare sport e solidarietà in un evento unico in Italia.

PercorsoRun4Hope nella Capitale – Partenza da piazza del Campidoglio discesa scalinata del Campidoglio girare a dx alla base della scalinata verso piazza San Marco piazza Venezia dirigersi verso via dei Fori Imperiali e proseguire in direzione Colosseo arrivo al Colosseo con passaggio vicino l’Arco di Costantino (primo cambio di testimone) prendere via di San Gregorio all’incrocio di via di San Gregorio con via dei Cerchi girare a dx e continuare su via dei Cerchi lato del Circo Massimo ( utilizzo passaggio al semaforo con rispetto delle precedenze per i pedoni) continuare su via dei Cerchi fino All’incrocio con via Petroselli girare a dx e continuare su via Petroselli da via Petroselli girare a sinistra al passaggio semaforico per continuare nella salita via del Foro Olatorio Passare il Lungo Tevere al semaforo e andare all’isola Tiberina, passando su ponte Fabricio -Isola Tiberina e ponte Cestio ( secondo cambio del testimone) da ponte Cestio discesa con le scale sull’argine del Tevere e girare a sinistra in direzione ponte Sant’ Angelo seguire l’argine fino A Ponte Sant’Angelo e risalire utilizzando le scale sul piazzale di Castel Sant’ Angelo ( terzo cambio del testimone) passare il semaforo e prendere via della Conciliazione con arrivo a piazza San Pietro.