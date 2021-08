Al Parco Tutti Insieme Giornata mondiale dell’aria pulita il 4 e 5 settembre

Il Parco Tutti Insieme, in via Tenuta della Mistica, riaprirà sabato 28 agosto 2021 e il 4 e 5 settembre ospiterà una grandissima iniziativa in occasione della giornata mondiale dell’aria pulita.

Nella locandina tutte le informazioni e questo è il link https://www.holasmaefacciosport.it/giornata…/ dove prenotare gratuitamente gli esami e le visite.

Quale luogo migliore per festeggiare la giornata mondiale dell’aria pulita se non al Parco Tutti Insieme? Qui, alla riapertura, saranno comunicate altre sorprese