Pigneto, notte da incubo di una donna: scampata a uno stupro

Prima la serata con gli amici poi la paura per una 40enne, al Pigneto.

Una donna sorpresa alle spalle e palpeggiata nelle parti intime da un uomo la notte dello scorso week end mentre andava a riprendere la bicicletta per tornare a casa.

Il fatto ha preso corpo intorno alle 2:00 della notte di Sabato 2 Marzo 2024.

La donna dopo aver passato una serata con gli amici in un locale della movida del V municipio stava andando a riprendere la bicicletta in sharing con cui era arrivata al Pigneto in via Cristoforo Buondelmonti. Tolta la catena, mentre era intenta a regolare il sellino è stata sorpresa alle spalle da un uomo.

La 40enne è stata poi sbattuta in terra con violenza dal malintenzionato. Dopo esserle salita addosso, l’uomo l’ha poi palpeggiata e morsa al viso.

Attimi di vero terrore, con la donna immobilizzata dal peso dell’uomo. A salvarla le grida d’aiuto, che hanno attirato l’attenzione di un uomo che ha poi messo in fuga il violentatore.

Richiesto l’intervento al 112 sul posto sono arrivate l’ambulanza e i carabinieri della stazione Torpignattara.

Presa in cura dal personale del 118 la 40enne è stata poi trasportata all’ospedale Vannini.

Sporta regolare denuncia la donna ha raccontato poi l’incubo vissuto ai carabinieri della compagnia Roma Casilina che indagano sull’accaduto.

Si cerca un uomo sui 30 anni, un “nordafricano”.

