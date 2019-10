Al Planet Onlus gli Aperilibri di Maurizio Rossi e Gian Piero Stefanoni

Mercoledì 16 ottobre 2019 alle ore 17,30 presso la sede di Sede Planet Onlus in via G. Arcangeli 21 a Roma Centocelle si terrà la presentazione di due Aperilibri.

Si tratta rispettivamente dei n. 15 e n. 18 della collana (Edizioni Cofine) :

LA VEGLIA E IL SOGNO

di Maurizio Rossi

e LUNAMAJELLA

di Gian Piero Stefanoni Intervengono:

Luisella Di Curzio, Francesco Figliomeni (Planet Onlus)

Vincenzo Luciani (Edizioni Cofine)

gli Autori Maurizio Rossi e Gian Piero Stefanoni

A tutti i presenti verrà offerta in omaggio una copia dei libri

Gian Piero Stefanoni, laureato in Lettere moderne, ha esordito nel 1999 con la raccolta In suo corpo vivo (Arlem edizioni, Roma). Nel 2008 ha pubblicato Geografia del mattino e altre poesie (Gazebo) a cui son seguiti Roma delle distanze (Joker, Novi Ligure, 2011) e Da questo mare (Gazebo, 2014).

In ebook sono stati pubblicati La stortura della ragione (Clepsydra, Milano, 2011), Quaderno di Grecia (Larecherche.it, 2011) e sempre con LaRecherche.it La tua destra (2015) e il saggio sulla poesia in dialetto della provincia di Chieti La terra che snida ai perdoni (2017).

MAURIZIO ROSSI, nato a Roma nel 1952, è medico in pensione. Ama scrivere in lingua e in dialetto romanesco. Collabora con scritti e recensioni al sito poetidelparco.it; è nella redazione della Rivista “Periferie” diretta da V. Luciani e Manuel Cohen. è socio de “La Primula”, associazione tra volontari e famiglie di disabili, nella quale partecipa al laboratorio teatrale integrato e agli spettacoli.

Ha pubblicato le raccolte di poesie: Dal pozzo al cielo (2008), Tempo di tulipani (2009), Sono aratro le parole (2011), Che resta da fare (2014) e, in romanesco, Cercanno leggerezza (2015).

INFO: 06.96996959 cell. 3407956470