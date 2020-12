Al Teatro Arciliuto prendono il via “I concerti della Tejera”

Domenica 6 dicembre, dalle ore 13:00, al Teatro Arciliuto, in piazza Montevecchio, 5 a Roma (adiacente a piazza Navona) prendono il via “I concerti della Tejera”.

– L’esecuzione musicale sarà trasmessa dal Teatro Arciliuto & in Streaming Interattivo sui canali di Radiò

Diana Tejera, presenta la sua rassegna musicale “I Concerti della Tejera”, lo spazio per gli Artisti che calcheranno le scene del Teatro Arciliuto ogni domenica, per intrattenere un manipolo di indomiti spettatori presenti dall’ora del brunch all’ora del thè, ma anche gli ascoltatori che seguiranno l’evento da casa e che potranno interagire durante la diretta, attraverso la contemporanea trasmissione in Live Streaming Interattivo su tutti canali di RADIÒ, l’innovativa emittente, che si fa ECO della #RIbeltà.

Un vero e proprio salotto culturale in cui Diana (cantautrice da sempre impegnata nella divulgazione della più ricercata ed originale musica d’autore) intervisterà l’Artista protagonista della puntata, tra una canzone e l’altra… e come sempre non mancheranno meravigliosi ospiti a sorpresa.

Un’iniziativa che intende promuovere la socializzazione e la prossimità fisica, che questo periodo complicato sta mettendo a dura prova; l’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme a tutela e sicurezza della salute individuale, attraverso l’uso dei presidi previsti e per questo motivo la Direzione Organizzativa dell’evento ha deciso di offrire ad ogni partecipante la possibilità di effettuare il tampone rapido Covid all’ingresso del locale al costo simbolico di 11€

A battezzare il primo appuntamento, previsto per DOMENICA 6 DICEMBRE, l’iconica ANGELA BARALDI, cantautrice e attrice da sempre presente e al fianco di iniziative di carattere sociale, una madrina perfetta per un evento davvero unico nel suo genere.

La partecipazione all’evento è subordinata alla prenotazione, il costo del livemusic_BRUNCH è di 20€. Per sottoporsi al tampone è necessario seguire le istruzioni, che verranno indicate in seguito alla richiesta di prenotazione, che si può effettuare telefonicamente allo 066879419, o attraverso email_ info@arciliuto.it.

Durante lo streaming interattivo è possibile effettuare donazioni per sostenere la divulgazione di questi eventi dall’emittente indipendente Radiò attraverso il link https://www.paypal.com/paypalme/FerentinoFolkstudio.

DIREZIONE ARTISTICA: Diana Tejera

REGIA e ANIMAZIONI: Meggy Mariangela Ardovini

SUONI E ATMOSFERE: Giovanni Samaritani

IDEA GRAFICA TEJERA: Monica Fabrizio

Link evento: https://www.facebook.com/events/131540065188707

Contatti Evento: Teatro ARCILIUTO Piazza Montevecchio, 5 Tel. +39 06 6879419 – mobile 333 8568464 (calls&sms) – info@arciliuto.it – http://www.arciliuto.it/

Come raggiungere il teatro

Da Largo Zanardelli le persone percorreranno Via dei Coronari proseguendo sino alla quarta stradella a sinistra in corrispondenza di Piazza San Simeone, detta di Montevecchio. Nella successiva piazzetta di Montevecchio, al numero 5 troveranno L’ARCILIUTO.

