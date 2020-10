Al Teatro Arciliuto riparte “Per chi suona la campana”

Il primo appuntamento della stagione è con i fondatori del format, ovvero Ernesto Bassignano, Fabrizio Emigli, Lino Rufo ed Erminio Sinni, in programma per il 26 Ottobre 2020 a partire dalle ore 20.

Ideato per ricordare Giancarlo Cesaroni, il #Folkstudio e le sue “stanze polverose” “Per Chi Suona la Campana” è l’evento stabile dei Lunedì de “L’Arciliuto” frequentato dai cantautori di tutta Italia fin dal 2012.

La nona edizione propone anche quest’anno la formula dell’appuntamento quindicinale che accompagnerà il pubblico del Teatro Arciliuto per tutta la stagione (da ottobre a maggio), con uno spettacolo ogni volta nuovo, diverso, tra amici.

“Per Chi Suona la Campana” è, infatti, anche lo spazio ideale per un apericena oltre che per ascoltare, conoscere, apprezzare la bellissima musica dal vivo.

Durante l’aperitivo Radio Web Jeg live del gruppo Jeg Organizzazioni, a cura di Giorgio Jeg & Graziano On, curerà le interviste, mentre Promosocial si occuperà delle riprese dal vivo.

Le serate saranno trasmesse in diretta Facebook o YouTube dalle pagine del Teatro Arciliuto.

L’Organizzazione & Direzione artistica è a cura di Ernesto Bassignano, Fabrizio Emigli, Lino Rufo, Erminio Sinni, Giovanni Samaritani.

“Per Chi Suona la Campana” è in collaborazione con: Sopra c’è Gente, Jeg Organizzazioni, RedBlue, VREC Music Label e Promosocial.

– Per proporsi scrivere a info@arciliuto.it o telefonare a 333 856 8464

Elenco delle prossime date del 2020:

9 e 23 novembre

7 e 21 dicembre

Le serate sono a Ingresso Libero

Link evento: https://www.arciliuto.it/programmazione/concerti/302-per-chi-suona-la-campana.html

Contatti: Teatro ARCILIUTO Piazza Montevecchio, 5 Tel. +39 06 6879419 (dalle ore 18,00 in poi) – mobile 333 8568464 (calls&sms) – info@arciliuto.it – http://www.arciliuto.it/

Come raggiungere il teatro

Da Largo Zanardelli le persone percorreranno Via dei Coronari proseguendo sino alla quarta stradella a sinistra in corrispondenza di Piazza San Simeone, detta di Montevecchio. Nella successiva piazzetta di Montevecchio, al numero 5 troveranno L’ARCILIUTO.