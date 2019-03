Al Teatro Arciliuto “Siamo tutti Mina – Omaggio a Studio Uno”

Venerdì 29 marzo 2019 il Teatro Arciliuto di Roma ospita il debutto capitolino dello spettacolo “SIAMO TUTTI MINA – omaggio a STUDIO UNO” con il maestro Marco Francini e la sua Band.

La magia di STUDIO UNO, il programma-simbolo dell’Italia del boom, e il fascino degli eroi del mondo televisivo italiano sono al centro di “SIAMO TUTTI MINA – OMAGGIO A STUDIO UNO”, il nuovo spettacolo del cantattore Marco Francini.

Un viaggio nella storia degli show televisivi italiani, un percorso fatto di musica e parole per raccontare un universo affascinante e ‘in bianco e nero’. Dalle voci di Mina e di Johnny Dorelli alle performance di Lelio Luttazzi e Raimondo Vianello, passando per l’irrefrenabile energia di Domenico Modugno e la regia meravigliosa di Antonello Falqui. Tutto racconterà un mondo fatto di immagini, ricordi e grande spettacolo.

Da oltre otto anni Francini è protagonista di ‘MISTER VOLARE – Omaggio a Domenico Modugno’, uno dei più amati spettacoli dedicati al ‘Mimmo Nazionale’: “Siamo tutti Mina – Omaggio a Studio Uno” si inserisce in quel filone di ricerca dei linguaggi della cultura pop italiana del Novecento che da molti anni vede impegnato Marco Francini e il suo gruppo.

E SE DOMANI | IO CHE AMO SOLO TE | GRANDE GRANDE | IL CIELO IN UNA STANZA | CARINA | A SAINT TROPEZ | TINTARELLA DI LUNA e molte altre…

SIAMO TUTTI MINA – Omaggio a Studio Uno



MARCO FRANCINI BAND

Marco Francini _ voce | chitarra

Marianna Testa _ voce

Marcello Massa _ pianoforte

Eunice Petito _ tastiere

Pietro Scalera _ basso

Michelangelo Iossa _ voce | percussioni

Nicola De Luca _ batteria

Link Evento: https://www.arciliuto.it/it/ programmazione/spettacoli/822- marco-francini-siamo-tutti- mina.html

Ore 20,30 – Aperitivo Cena facoltativo

(Drink Euro 10,00), Si consiglia la prenotazione

Ore 21,30 – Concerto nella sala teatro

Ingresso Intero Euro 15,00 – Ridotto Euro 12,00 (il ridotto è riservato alle persone iscritte alla NewsLetter del teatro)

Contatti Evento: Teatro ARCILIUTO Piazza Montevecchio, 5 Tel. +39 06 6879419 (dalle ore 16,00 in poi) – mobile 333 8568464 (calls&sms) info@arciliuto.it – http://www.arciliuto.it/

Come raggiungere il teatro

Da Largo Zanardelli le persone percorreranno Via dei Coronari proseguendo sino alla quarta stradella a sinistra in corrispondenza di Piazza San Simeone, detta di Montevecchio. Nella successiva piazzetta di Montevecchio, al numero 5 troveranno L’ARCILIUTO.

Simonetta Bumbi