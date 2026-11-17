Un nuovo appuntamento dedicato alla letteratura contemporanea animerà il cuore del quartiere Pigneto. Giovedì 19 novembre, alle ore 18:30, gli spazi di The Forum Cultura (in Piazza del Pigneto 8a) ospiteranno la presentazione di Intreccio fatale (Isolario Edizioni), il primo romanzo di Loredana Piacentini.

L’iniziativa si inserisce nella rassegna culturale promossa da The Forum e Quadrifoglio Immobiliare, con il patrocinio del Municipio V di Roma Capitale. A dialogare con l’autrice nel corso della serata sarà la relatrice Emanuela Saggio.

Nata artisticamente come poetessa, Piacentini approda alla narrativa dopo un percorso già ricco di riconoscimenti: si è aggiudicata il premio al concorso “Ovidio” con il componimento Il buio, ha pubblicato la silloge Poesie e la raccolta I racconti delle comete, oltre a collaborare attivamente con il progetto culturale Babele.

Con Intreccio fatale, l’autrice adotta una scrittura asciutta, diretta e incisiva, caratterizzata da una prosa dura che richiama le atmosfere veriste di Giovanni Verga e Grazia Deledda. La storia segue le vicende di Elena ed Emma, due donne che vivono due realtà completamente opposte e che vedono cambiare per sempre le proprie vite dopo un incontro casuale al Parco degli Acquedotti.

Tra amicizia, maternità e segreti del passato, nascerà tra loro un legame profondo destinato a incrinare quel microcosmo quotidiano fatto di abitudini in cui ciascuno si rifugia, sconvolgendo ogni certezza.

Lontano dai toni rassicuranti e romantici delle fiabe tradizionali, il romanzo cattura il lettore attraverso un ritmo avvincente e una serie di continui colpi di scena.

L’incontro di giovedì offrirà al pubblico l’occasione di approfondire i temi del libro insieme all’autrice e alla relatrice, rappresentando anche uno spunto originale per un’idea regalo in vista delle prossime festività natalizie.

Informazioni sull’evento:

Presentazione del romanzo “Intreccio fatale” di Loredana Piacentini (Isolario Edizioni)

Intervengono: L’autrice e la relatrice Emanuela Saggio

Quando: Giovedì 19 novembre, ore 18:30

Dove: The Forum, Piazza del Pigneto 8a, Roma

Info e social: @theforum_roma | @quadrifoglio_immobiliare

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