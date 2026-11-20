Una giornata aperta al quartiere in cui calcio, street art e parole si intrecciano per promuovere relazioni paritarie e contrastare la cultura della sopraffazione. Giovedì 26 novembre, a partire dalle 11, l’impianto sportivo della Ssd Nuovo Trullo 84 Jolly Club in via Monte Cucco 101 ospiterà «Un calcio alla Violenza», appuntamento inserito nel calendario della Settimana contro la Violenza di Genere.

A scendere in campo saranno gli utenti, gli operatori e i familiari del Centro Diurno Mazzacurati della Asl Roma 3 insieme agli alunni dell’Iiss Leon Battista Alberti, protagonisti tanto durante la partita quanto con la presentazione di testi poetici scritti per l’occasione, prima del pranzo condiviso e della visita ai murales accompagnati dall’artista Mario D’Amico.

Il valore educativo della rete territoriale: «Prevenzione e promozione della salute sono un impegno quotidiano»

Al centro del progetto c’è l’idea che l’inclusione sociale e il benessere collettivo passino attraverso esperienze capaci di valorizzare ogni persona. La psicologa della Asl Roma 3 Viviana Muccini definisce lo sport «uno strumento educativo e relazionale capace di trasmettere messaggi significativi contro ogni forma di violenza di genere», sottolineando l’importanza di una comunità che si mette in gioco superando barriere e stereotipi.

Per la direttrice generale della Asl Roma 3 Laura Figorilli, «dire no alla violenza significa educare al rispetto reciproco, riconoscere l’importanza delle relazioni sane e assumersi una responsabilità collettiva», valorizzando la sinergia tra servizi sanitari, cittadini e associazioni per diffondere empatia e solidarietà.

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