Al via dal 1° maggio le Linee Mare

Da giovedì 1° maggio tornano le Linee Mare, il servizio bus per raggiungere le spiagge di Ostia.

Tre i collegamenti interessati, attivi tutti i giorni: le linee 062 (Baffigo-Lido di Castel Porziano), 07L (circolare con capolinea alla stazione Colombo/Metromare) e 07 (Litoranea/Villaggio Tognazzi-stazione Colombo/Metromare). Le prime due saranno attivate a partire da giovedì, la terza sarà intensificata.

La linea 062 prevede la prima e ultima corsa dal capolinea Baffigo alle 7 e alle 22, dal capolinea Castel Porziano alle 7.45 e alle 22.45.

Per la linea 07L, nei feriali, partenze alle 8.10 e alle 20.10. Il sabato e nei festivi stesso orario per la prima corsa, mentre le ultime saranno rispettivamente alle 20.30 e alle 20.38.

La linea 07, nei feriali e al sabato, prevede la prima e ultima corsa alle 6.30 e alle 21.30 da Litoranea/Villaggio Tognazzi e alle 7 da Stazione Colombo, da dove però le ultime corse saranno alle 22 nei feriali e alle 21.20 al sabato.

Nei festivi, prime e ultime corse da Litoranea/Villaggio Tognazzi alle 7.30 e alle 22.10, da Stazione Colombo alle 8 e alle 21.56.

Maggiori informazioni sul sito di Roma Servizi per la Mobilità .

