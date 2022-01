Al via due nuovi progetti Erasmus+ per Centocelle

L’Istituto paritario “Maria Immacolata”, nuovamente vincitore di due finanziamenti europei Erasmus+ per lo sviluppo di progetti di scambio culturale e aggiornamento del personale, moltiplica le opportunità di formazione per i propri docenti e studenti, che nei prossimi anni avranno l’opportunità di confrontarsi con i colleghi di altri Paesi europei, scambiando esperienze e buone pratiche didattiche.

9-10 luglio 2021 – primo incontro programmatico dei docenti

Mentre le attività didattiche erano sospese per la pausa estiva, ha preso il via il progetto “Think Global, Act Digital. Strong partnerships to support digital education”, i cui coordinatori si sono ritrovati – chi in presenza, chi virtualmente – a Salihli, nella fiorente regione di Smirne.

Questo progetto è stato sviluppato attraverso la stretta collaborazione tra sei istituti di istruzione e scuole di diversi livelli e tre istituti di ricerca e sviluppo (Paesi Bassi, Lituania, Spagna, Italia, Turchia e Romania). Questi, attivi nel mondo dell’educazione e della didattica e pertanto messi alla prova durante la crisi sanitaria legata al Covid-19, hanno deciso di mettere insieme il loro know-how e la loro esperienza per sviluppare un’azione educativa inclusiva e innovativa per diversi gruppi di bambini (anche vulnerabili), nonché strumenti di supporto per insegnanti e genitori. Tali sfide complesse saranno affrontate attraverso l’utilizzo coscienzioso e consapevole della tecnologia.

Il coordinatore del progetto, prof.ssa Dana Bendris della Scoala Gimnaziala “Friedrich Schiller” di Targu Mures, ha illustrato quanto in programma: gli studenti delle scuole partner seguiranno una formazione nell’ambito dell’informatica, al termine della quale verrà formato un Tech Hub giovanile. Questo consisterà in uno spazio di comunicazione online attraverso il quale gli studenti appassionati di coding, robotica, game-programming e gamification potranno dialogare, partecipare a concorsi e frequentare corsi di formazione specifici da parte di specialisti universitari. Allo stesso tempo, gli insegnanti beneficeranno di corsi di formazione ad hoc e sosterranno la creazione di una biblioteca virtuale con lezioni interattive sulle diverse discipline curricolari.

1-2 settembre 2021 – primo Transnational meeting a Roma

All’inizio dello scorso settembre, presso l’Istituto “Maria Immacolata”, ha preso invece avvio il progetto Erasmus+ “Unity in diversity. EU values hold us together”, inserito nel piano PTOF (piano triennale dell’offerta formativa) con l’obiettivo di arricchire l’offerta didattica della scuola e allo stesso tempo incentivarne l’apertura dei giovani di Centocelle verso l’Europa, al di là di ogni barriera linguistica e culturale.

Si è svolta, pertanto, la prima mobilità dei docenti coinvolti nel progetto che ha visto interessati, insieme agli insegnanti italiani, anche i partner romeni della Scoala Gimnaziala di Rastolita e, virtualmente a causa delle restrizioni di prevenzione sanitaria, i partner turchi della “50. Yil Ortaokulu” di Salihli.

Dopo un primo momento dedicato alle presentazioni generali, è stato illustrato il programma globale delle attività che verranno programmate nel prossimo biennio per promuovere la cultura in una dimensione europea e, in particolare, in un’ottica inclusiva privilegiando le singole diversità. Nello specifico, i punti strategici a cui il progetto risponde sono lo sviluppo di competenze di appartenenza e di cittadinanza europea, l’acquisizione di soft skills (come la capacità di comunicazione e di networking), e la promozione della socializzazione altresì dell’internazionalizzazione.

Le attività del progetto coinvolgeranno docenti e studenti, per i quali sono previsti tre momenti di scambio culturale. I partecipanti alle mobilità coopereranno per lo scambio di pratiche e strategie traslate anche dal confronto con sistemi educativi diversi. Tutti i partecipanti acquisiranno e miglioreranno le competenze educative generali e i vari approcci inclusivi.

Con la speranza di rispondere a tutte le sfide che si presenteranno, attraverso la collaborazione scolastica, lo scambio di conoscenze e lo sviluppo di solide reti, non vediamo l’ora di dare il via alle mobilità dell’Erasmus (i partner di progetto arriveranno a Centocelle nella prossima primavera!) e di condividere con la comunità scolastica del Municipio Roma 5 gli innovativi strumenti didattici frutto di tale collaborazione.

Martina Terrinoni