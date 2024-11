Al via i lavori di messa in sicurezza per la Chiesa di San Giacomo su via del corso

Partono oggi, sabato 2 novembre, i lavori di messa in sicurezza del portale della storica chiesa di San Giacomo in Via del Corso, dopo il distacco di una porzione del portale in cipollino avvenuto lo scorso 1° novembre, che ha causato il lieve ferimento di un passante di 51 anni.

L’intervento urgente è stato avviato per proteggere le parti pericolanti e garantire la sicurezza dell’area circostante.

Il Ministero della Cultura, che ha annunciato l’inizio dei lavori tramite una nota, ha incaricato la Soprintendenza speciale di Roma di gestire i primi interventi con una somma urgenza, stabilendo puntelli per mettere in sicurezza il portale e proteggere i frammenti di pietra caduti.

Questo primo intervento sarà seguito, lunedì 4 novembre, da un’ispezione strutturale più approfondita per valutare il progetto di restauro della facciata, risalente al periodo tra la fine del Cinquecento e la metà del Seicento.

Per questi lavori sono già stati stanziati fondi del programma Pnrr/Caput Mundi, destinati a interventi urgenti e di restauro del patrimonio storico romano.

Oltre alla messa in sicurezza del portale, l’ispezione strutturale determinerà se sarà possibile riaprire la chiesa di San Giacomo tramite un accesso laterale, in attesa del completo ripristino dell’ingresso principale su Via del Corso.

