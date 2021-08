Al via i lavori per riqualificazione Ex Gil di Ostia

Al via ai lavori per la riqualificazione e il restauro conservativo dell’edificio Ex Gil a Ostia. Grazie al progetto denominato “De.Si.Re. – Decoro, Sicurezza, Resilienza nella periferia romana” sono stati investiti circa 7 milioni di euro per interventi che puntano a ricucire il tessuto urbano.

Un simbolo di degrado è stato trasformato in simbolo di legalità attraverso un importante progetto che restituisce ai cittadini un presidio sul territorio e un edificio storico che ospiterà la nuova sede del Gruppo X della Polizia Locale di Roma Capitale, del Giudice di Pace di Ostia e dello Smart City Lab. L’operazione consentirà all’Amministrazione capitolina di risparmiare 1,2 milioni di euro l’anno: risorse che attualmente vengono spese per pagare l’affitto della sede degli uffici della Municipale.

L’Ex Gil è un immobile storico sul litorale di Ostia, costruito negli anni ’30 ed esempio di architettura razionalista, che da anni versava in stato di abbandono e degrado. Utilizzato dagli anni ’70 come scuola, dal luglio 2009 l’edificio è stato dichiarato inagibile e di conseguenza chiuso.

Le facciate esterne saranno ripulite e sanate dal degrado, mentre gli spazi interni saranno coinvolti da un riordino in modo da renderli conformi al nuovo utilizzo, oltre alla messa a norma di tutte le componenti impiantistiche.

Si tratta di un progetto di risanamento conservativo, manutenzione e messa a norma dell’immobile che ha come obiettivo l’accrescimento della sicurezza territoriale e il miglioramento e potenziamento delle prestazioni dei servizi di scala urbana. Sarà inoltre realizzata una struttura di servizi finalizzati al supporto delle tecnologie della comunicazione, della mobilità, dell’ambiente, dell’efficienza energetica e della sicurezza, oltre al ripristino delle aree verdi.