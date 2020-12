Al via il Piano Freddo 2020-2021 del Municipio VIII

E ’ ripartito ieri, martedì 8 dicembre, il Piano Freddo del Municipio Roma VIII presso l’Istituto Romano di San Michele (Ipab), situata in piazzale Tosti. Presenti all’apertura del centro erano il Presidente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri, l’Assessore alle Politiche Sociali Alessandra Aluigi e il Direttore della direzione socio – educativa Alessandro Bellinzoni.

Per il secondo anno consecutivo, sarà la Cooperativa Sociale Ambiente e Lavoro Onlus a gestire il Servizio di accoglienza H15 (18:00-09:00) all’interno della struttura situata nel quartiere di Tor Marancia.

Il servizio, finanziato dal Municipio, ha l’obiettivo di realizzazione un punto di riferimento sul territorio che offra: accoglienza, soddisfacimento dei bisogni primari, orientamento a carattere sociale a senza dimora, uomini e donne, con gravi problematiche psico-sociali e fragilità sanitarie, segnalati dai Servizi Sociali Municipali, dalla Sala Operativa Sociale, e in sinergia con la rete di solidarietà territoriale.

Presso il Centro di accoglienza h15 queste persone troveranno, infatti, un posto caldo dove trascorrere la notte, un pasto caldo (cena e colazione), sostegno e supporto psicologico, orientamento ed informazione verso i servizi del territorio volti all’inclusione sociale.

Non solo, quindi, un servizio di accoglienza notturna, ma la realizzazione di uno spazio di ascolto e dialogo e l’avvio, grazie all’aiuto di una equipe impiegata, di un percorso di recupero delle capacità di autonomia. L’obiettivo, perseguito dalla Cooperativa, non riguarda la realizzazione di un semplice “dormitorio” notturno ma l’organizzazione di un servizio che mira ad andare oltre la logica emergenziale attraverso interventi strutturati.

In merito al covid 19 – che ha cristallizzato e purtroppo aumentato le criticità sociali presenti – il Presidente della Cooperativa, Costantino Giustozzi, ha dichiarato: “La struttura di Piazzale Tosti rappresenta un presidio sociale utile per tutto il territorio. Il nostro lavoro è quello di monitorare le criticità presenti e segnalare le problematiche che emergono ai servizi sociali territoriali, creando quindi una rete di supporto in grado di contrastare alcuni fenomeni drammatici che si manifestano nella nostra città. Con la pandemia abbiamo visto un netto aumento delle domande di inserimento nei centri e una crescita esponenziale delle richieste di aiuto giunte alla nostra Cooperativa. E’ cambiata e aumentata la platea degli utenti che hanno bisogno di noi: sono donne e uomini di età e provenienza differenti che hanno difficoltà a procurarsi un pasto, a sostentare i loro familiari o se stessi o, in casi più drammatici, che non hanno un luogo dove dormire. Con il lockdown la necessità di avere una casa dove poter stare è diventato un vero e proprio dovere e, maggiormente, c’è bisogno di queste strutture dove poter offrire un’assistenza e scongiurare l’aumento dei contagi. Per questo riteniamo fondamentale il lavoro che sul territorio svolge il terzo settore: un lavoro di mutualismo, associazionismo e supporto psicologico che aiuta a contrastare e segnalare le problematiche presenti e talvolta non note alle istituzioni. Con quest’ultime è necessario, come abbiamo sempre fatto, mantenere un dialogo costante, utile a rafforzare il senso di comunità. Nessuno deve restare indietro, nessuno va lasciato solo, ancora di più in questo periodo di pandemia e di profonda crisi sociale ed economica”.