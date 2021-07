Al via la campagna estiva di Roma Capitale contro abbandono animali

Non abbandonarlo. Abbandoniamoci solo agli abbracci” è lo slogan della campagna di sensibilizzazione a tutela degli animali domestici promossa da Roma Capitale per l’estate 2021. Un appuntamento annuale, fortemente voluto dall’Amministrazione, il cui scopo è quello di sensibilizzare la cittadinanza sul fenomeno dell’abbandono che proprio durante i mesi più caldi registra un sensibile aumento.

Manifesti, passaggi radiofonici e sui canali social istituzionali daranno vita alla campagna coordinata da Roma Capitale, Assessorato alle Politiche del verde, benessere degli animali, rapporti con la cittadinanza attiva per il decoro, Commissione Ambiente e Dipartimento Tutela Ambientale, in collaborazione con il Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità.

A prestare gratuitamente il proprio volto come testimonial è quest’anno l’attrice Milena Miconi insieme alla sua inseparabile cagnolina Lola. L’affettuoso abbraccio ripreso dalla fotografa Adriana Abbrescia, che ha collaborato anch’essa a titolo gratuito, ha ispirato il climax della campagna realizzata in collaborazione con l’associazione Pet Carpet. L’ente educativo culturale senza fine di lucro si occupa della salvaguardia dell’ambiente e degli animali e ogni anno a settembre organizza proprio a Roma il Pet Carpet Film Festival – rassegna cinematografica internazionale, diretta dalla giornalista Federica Rinaudo, al quale è possibile partecipare gratuitamente con un video su cani e gatti salvati dai canili o dalla strada (www.petcarpetfestival.it).

Obiettivo della campagna 2021 è anche quello di favorire l’adozione responsabile degli ospiti dei canili di Roma Capitale: Muratella e Ponte Marconi. Sul sito www.canilidiroma.it, sono disponibili i contatti per la richiesta di affido e anche le foto, con scheda informativa di ciascun animale.

“L’abbandono degli animali domestici deve essere contrastato diffondendo una cultura del rispetto. Questo è l’obiettivo della nostra campagna annuale con cui vogliamo anche ricordare l’importanza del legame emotivo che si instaura con loro. E molti romani lo sanno bene se hanno scelto di adottare tanti ospiti dei nostri rifugi. A fronte di 1458 animali entrati a Muratella lo scorso anno, ne sono stati adottati 945, circa il 65 %, un dato in crescita nel primo semestre di quest’anno quando a fronte di 593 ingressi sono state registrate 427 adozioni”, commenta la sindaca di Roma Virginia Raggi.

“Gli animali sono compagni di viaggio speciali, capaci di donare amore incondizionato, ed è per questo che è necessario apprendere l’importanza dell’adozione come atto d’amore e come gesto di assoluta responsabilità verso un altro essere vivente. Affido al calore di un abbraccio il messaggio del consolidamento dell’antico legame tra umani e animali e a tutti rivolgo l’invito a non abbandonare. Mai, in nessun caso”, prosegue l’attrice Milena Miconi.

“L’abbandono di animali domestici è una crudeltà inaccettabile. Un comportamento che li assimila a semplici oggetti di cui ci si può disfare a seconda delle convenienze del momento con la stessa evidente superficialità con cui si decide di accoglierli nella propria vita. Decidere di “avere” un animale vuol dire invece assumersi la responsabilità della sua vita e del suo benessere. Esorto tutti a prendere esempio da loro: gli animali non ci tradiscono e non ci abbandonano mai” spiega l’assessora alle Politiche del Verde, Benessere degli Animali, Rapporti con la Cittadinanza attiva per il Decoro Laura Fiorini.

“Abbandonare gli animali è un reato e un gesto disumano che li espone ad un rischio di morte certa. A volte può essere fatale anche lo smarrimento ed è per questo che colgo l’occasione per rinnovare l’invito a microchippare, una pratica che consente l’identificazione immediata ed una veloce restituzione. Nell’ultimo anno e mezzo, questa precauzione che è anche una prescrizione di legge ha consentito di restituire circa 570 animali transitati nei canili comunali. Questa estate fai la cosa giusta, non abbandonare ma restituisci diritti e dignità al tuo amico a quattro zampe”, conclude il presidente della Commissione Ambiente Daniele Diaco.