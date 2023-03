Al via la campagna “Il vetro sempreverde”

Può essere riciclato all’infinito a beneficio dell’ambiente e della sostenibilità. E’ il messaggio che anima la campagna AMA “Il vetro sempreverde. Facciamo crescere la buona raccolta” che prende il via da questa settimana per sensibilizzare i cittadini romani sul corretto conferimento di questo materiale.

Brevi spot video verranno trasmessi nei circuiti televisivi locali e nelle sale cinematografiche della Capitale oltre che sui display delle banchine e all’interno dei vagoni della metropolitana. Le clip saranno visibili anche sul sito amaroma.it e sulla pagina Linkedin dell’azienda; coinvolti i canali social capitolini, mentre manifesti a tema compariranno lungo le principali vie cittadine. La campagna è sostenuta attraverso il bando cofinanziato da ANCI e Co.Re.Ve.

Lo scopo della campagna AMA è quello di rappresentare il vetro come materiale “verde” per eccellenza sia per le infinite possibilità di riciclo, che riducono drasticamente emissioni e impatto sull’ambiente, sia per il colore che contraddistingue campane stradali e bidoncini dedicati alla raccolta. Verde è anche spesso il colore di bottiglie e vasetti che possono essere differenziati e conferiti nei contenitori dedicati contrariamente ad altri oggetti e materiali (come bicchieri, specchi, piatti, tazzine e ceramiche in generale) che non è possibile riciclare.

La campagna mira, quindi, anche a prevenire e correggere errori nella raccolta che causerebbero un declassamento e una “contaminazione” di quanto correttamente differenziato.

Attualmente i cittadini romani hanno a disposizione oltre 9mila campane stradali (di colore verde) per conferire i contenitori in vetro, dislocate in vie e piazze del territorio comunale. AMA ricorda alcuni semplici accorgimenti per una corretta differenziazione: togliere sempre la busta con la quale si portano i contenitori in vetro prima del conferimento; togliere eventuali tappi di plastica, metallo o sughero prima di inserire gli oggetti in vetro nell’apposita campana.

Per l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi si tratta di “un’ottima iniziativa di sensibilizzazione e di promozione dell’utilizzo del vetro e sul suo corretto conferimento differenziato questa cui AMA dà avvio, che si fonda sugli stessi obiettivi su cui è stata costruita la campagna “Acqua di Roma- Bevila nel vetro” che, come Amministrazione, abbiamo lanciato in collaborazione con il Co.Re.VE per promuovere l’uso dell’acqua pubblica e ridurre la produzione di rifiuti e di plastica in particolare. Proprio in questi giorni è in corso la distribuzione al personale di tutti i Municipi di circa 12 mila bottiglie di vetro delle 100mila che il Co.Re.Ve ha donato al Comune di Roma e di cui diverse altre migliaia sono state già distribuite ai dipendenti comunali e ai cittadini attraverso i Centri di Raccolta rifiuti di AMA. L’educazione all’utilizzo del vetro, materiale simbolo della sostenibilità e dell’economia circolare per poter essere riciclato infinite volte, contribuisce a diffondere le buone pratiche che, anche nei nostri gesti quotidiani, possono fare la differenza per tutelare l’ambiente e ridurre il consumo di materie prime e di energia”.

“Grazie all’impegno e alla costanza dei cittadini, nel corso del 2022, a Roma, abbiamo raccolto e avviato a riciclo circa 76mila tonnellate di vetro, quasi il 7% in più rispetto all’anno precedente – sottolinea il Presidente di AMA S.p.A. Daniele Pace -. Attraverso questa ulteriore iniziativa di sensibilizzazione miriamo ad aumentare ulteriormente i volumi di materiali intercettati, recuperati e reimmessi nel circuito produttivo. La sfida della sostenibilità è un tema ormai portante ed ineludibile e per questo richiede il coinvolgimento e la responsabilizzazione di tutti”.