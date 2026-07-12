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Al via la Scuola Estiva 2026 – La Didattica della Frontiera Adriatica

Promossa dal Tavolo di Lavoro Ministero dell'Istruzione e del Merito - Associazioni degli Esuli istriani fiumani e dalmati

Redazione - 12 Luglio 2026

Domani, 13 luglio, inizia a Roma la Scuola Estiva 2026 – La Didattica della Frontiera Adriatica promossa dal Tavolo di Lavoro Ministero dell’Istruzione e del Merito – Associazioni degli Esuli istriani fiumani e dalmati.

Il programma

SCUOLA ESTIVA LA DIDATTICA DELLA FRONTIERA ADRIATICA

13 luglio 2026

h. 14.30 Registrazione partecipanti
h. 15.00 Saluti Istituzionali
h. 15.30 “Ottant’anni da Vergarolla” – Prof. Guido Rumici
h. 16.10 “L’Esodo” – Dott. Marino Micich
h. 16.50 “L’Esodo a Roma e il Villaggio Giuliano-Dalmata” – Prof.ssa Donatella Schürzel
h. 17.30 “La parabola dell’italianità adriatica” – Prof. Raoul Pupo
h. 18.10 Presentazione e organizzazione Laboratori tematici (Storia, Arte, Letteratura, Scuola prima- ria)

14 luglio 2026

h. 9.00-12.30 Laboratori metodologico-didattici
h. 14.30-17.30 Laboratori metodologico-didattici
h. 17.30 “La Mostra MEDIF” – Prof. Davide Rossi – Arch. Massimiliano Tita

15 luglio 2026

h. 9.00 Visita Casa del Ricordo dell’Esodo degli Istriani, Fiumani e Dalmati h. 11.00-13.00 Partecipazione Premio Micheletti
h.14.30 Visita guidata MEDIF
h.16.30-19.00 Visita al Quartiere Giuliano-Dalmata

16 luglio 2026

h. 9.00-12.30 Laboratori metodologico-didattici
h. 14.30-17.30 Laboratori metodologico-didattici
h. 17.30 “La Dalmazia nelle complesse vicende della Frontiera Adriatica” – Prof. Rita Tolomeo

17 luglio 2026

h.9.00-12.00 Presentazione dei percorsi didattici dei gruppi di lavoro h.12.00 Conclusioni
h.12.15 Attestato

Laboratori tematici

– Storia: Partenze, approdi e derive. L’Esodo giuliano dalmata, i Centri di Raccolta Profughi e il Controesodo monfalconese – prof. Enrico Miletto – Arte: La cultura artistica in Istria, Fiume e Dalmazia – prof.ssa Maria Grazia Chiappori

– Letteratura: La Letteratura dell’Esodo – prof.ssa Donatella Schürzel

– Scuola Primaria: Le dieci parole da mettere in valigia – prof.ssa Mariangela D’Urzo

Tutor d’aula: prof.ssa Barbara Mocibob Coordinamento a cura del D.T. Caterina Spezzano

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