Al via la Scuola Estiva 2026 – La Didattica della Frontiera Adriatica

– Storia: Partenze, approdi e derive. L’Esodo giuliano dalmata, i Centri di Raccolta Profughi e il Controesodo monfalconese – prof. Enrico Miletto – Arte: La cultura artistica in Istria, Fiume e Dalmazia – prof.ssa Maria Grazia Chiappori

h. 14.30 Registrazione partecipanti h. 15.00 Saluti Istituzionali h. 15.30 “Ottant’anni da Vergarolla” – Prof. Guido Rumici h. 16.10 “L’Esodo” – Dott. Marino Micich h. 16.50 “L’Esodo a Roma e il Villaggio Giuliano-Dalmata” – Prof.ssa Donatella Schürzel h. 17.30 “La parabola dell’italianità adriatica” – Prof. Raoul Pupo h. 18.10 Presentazione e organizzazione Laboratori tematici (Storia, Arte, Letteratura, Scuola prima- ria)

Domani, 13 luglio , inizia a Roma la Scuola Estiva 2026 – La Didattica della Frontiera Adriatica promossa dal Tavolo di Lavoro Ministero dell’Istruzione e del Merito – Associazioni degli Esuli istriani fiumani e dalmati.

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