“Al via la seconda edizione di “ScambiAMOci I LIBRI”, l’iniziativa promossa dal Municipio XV per lo scambio tra famiglie di materiale scolastico e libri di testo per le scuole secondarie di primo grado.

Una nuova rete di solidarietà per Roma Nord, avviata lo scorso anno e possibile grazie al supporto dei dirigenti scolastici che sempre più numerosi aderiscono al progetto, alle associazioni dei genitori, al Filo del Quartiere che da anni promuove l’iniziativa “Il Passalibro” alla Nitti, alla Cooperativa Sociale Cassiavass, e alla grande partecipazione delle famiglie.

Un’idea che a partire dai primi di settembre coinvolgerà gli istituti Ic Petrassi, Ic Cassia 1694, Ic La Giustiniana, Ic Baccano, Ic Lucio Fontana, Ic Enzo Biagi, Ic Parco di Veio, Ic Nitti.

Con il Presidente Daniele Torquati ci teniamo a ringraziare anche i ragazzi di LSDlibri.it, il portale per la compravendita dei libri scolastici usati che, proprio come lo scorso anno, aderendo al progetto donerà parte dei libri raccolti a ragazze e ragazzi seguiti dai servizi sociali.”

Di seguito il calendario di tutti gli appuntamenti di “ScambiAMOci i Libri”:

– Ic Petrassi, Via della Maratona 23, il 7 settembre dalle ore 15 alle 18.30

– Ic La Giustiniana, Plesso Iannicelli, locali biblioteca, 1 e 4 settembre dalle ore 15 alle 19

– Ic Baccano, Presso Centro Famiglie, dal 4 all’8 settembre dalle ore 15 alle 19

– IC Lucio Fontana, plesso Castelseprio, il 5 settembre dalle ore 9 alle 13

– Ic Enzo Biagi presso Casale Università Agraria, Via della Fontana Secca 131, dal 4 all’8 settembre dalle ore 9.30 alle 15

– Ic Parco di Veio, plesso Morro Reatino, il 6 e 7 settembre dalle ore 10 alle 16

– Ic Cassia 1694, Plesso Buozzi, 5 settembre 9/12

– Ic Nitti, plesso Nitti, 6/7 settembre, 9.30/13.30, per info www.ilfilodelquartiere.it

Così in una nota le Assessore al Sociale e alla Scuola del Municipio XV, Agnese Rollo e Tatiana Marchisio.